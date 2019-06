Las reuniones del G20, UE-Mercosur y la OEA, según Kintto Lucas

"Si nos atenemos a la guerra comercial que se está dando sobre todo entre EEUU y China, y cómo la Unión Europea necesita conseguir mercados, tenía de cualquier forma que firmar un convenio con el Mercosur por lo que significa Brasil y Argentina y los países más pequeños", señaló Lucas.

"Países como Uruguay y Paraguay van a salir perdiendo, como Ecuador con el TLC con la Unión Europea. Sin duda van a perder los productores porque no van a tener competitividad. En Ecuador que se decía que no se iba a perder, ahora se está viendo cómo no logra competir en casi nada y los productos que ya los tenía colocados como camarón o banano no los necesitó aumentar", agregó.

"En los países de Centroamérica que firmaron TLCs con EEUU y con Europa se demuestra lo que ha sido, porque justamente los campesinos y los pequeños agricultores fueron los que nunca pudieron competir y están en esa situación que además después generó la violencia, el narcotráfico y mucha gente se está yendo porque no puede vivir en esos países", advirtió el periodista y diplomático. "Termina siendo similar, pero por otras causas, con las migraciones que se están dando en el Mediterráneo, que son por guerras forjadas para manejar territorios por recursos naturales como en Siria, Libia y África en general", añadió.

Tema relacionado: Empresas europeas ahorrarán 4.000 millones de euros con acuerdo UE-Mercosur

Lucas comentó la situación del abandono de la delegación uruguaya de la Asamblea General de la OEA. "El hecho de querer poner una delegación de un gobierno que no existe es ilegal, porque solo es reconocido por EEUU y algunos países, pero la OEA como tal no tiene ningún derecho a reconocerlo porque justamente no están todos los países de acuerdo y tendría que haber otras mayorías", destacó.

"Lo que llama la atención de Uruguay es que como no es uno de los países que esté alineado con una posición u otra, tiene mucha repercusión mundial. Igual que México, pero inclusive más Uruguay porque se le ve como más neutral a nivel internacional. Dentro de esa neutralidad es una posición por la legalidad", dijo Lucas en entrevista con Sputnik y radio M24.

También hizo referencia a la situación de Julian Assange en Londres y el tema de la cooperación militar de Ecuador con EEUU en las Islas Galápagos.

Además en 'GPS Internacional', consultamos al parlamentario argentino del Parlasur, Alejandro Karlen, presidente de la Comisión de Asuntos Financieros, Fiscales y Monetarios del organismo, acerca del acuerdo cerrado en Bruselas entre Mercosur y la Unión Europea. "La consumación de este tratado realmente para nosotros representa una tragedia histórica para las posibilidades de industrialización y desarrollo del futuro de nuestros países. Son consecuencias que una vez que se consuman son irreversibles sobre el tejido industrial, la posibilidad de generar empleo de calidad y de valor agregado a las materias primas", sostuvo Karlen. "También produce desequilibrios internos en el Mercosur en base a los valores de nuestros productos. Creo que cambia las reglas de juego internas entre nosotros", agregó.

"Creo que no va a ser ratificado porque todavía no se difundió ningún estudio de evaluación de impacto del acuerdo. Europa exporta principalmente productos de alto valor agregado como maquinaria, automóviles, medicamentos para la parte de oncología y el Mercosur por ahora productos agrícolas y alimentos. Estamos en una desigualdad total", consideró Karlen.

En el cierre, como cada viernes hacemos una puesta punto de la Copa América Brasil 2019 que ya entró en fase eliminatoria y promete un enfrentamiento clásico entre la selección local y la albiceleste argentina. Conversamos de esto y más con el periodista deportivo uruguayo Sebastián Sánchez.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.