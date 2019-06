Argentina: "Hoy las fuerzas armadas están en una situación de parálisis operativa"

'GPS Internacional' consultó al profesor e investigador Luciano Anzelini, ex director general de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa de Argentina.

El investigador comentó la gira del jefe del Comando Sur de EEUU, Craig Faller, por Argentina y Chile para dialogar sobre Venezuela.

"En función del caso venezolano lo que aparece muy nítidamente, que excede el campo de la defensa y tiene que ver con la política exterior, es un vaciamiento muy evidente de los órganos de interlocución política de la región", aseguró Anzelini.

"La decisión de Macri de salir de la Unasur y por lo tanto de desactivar al organismo central de esa unión que era el Consejo de Defensa Suramericano, que era un espacio de interlocución política para encontrar respuestas suramericanas a problemas suramericanos, como puede ser el caso de la crisis venezolana, es que han quedado totalmente vaciados", añadió.

"Hay muchos de los países de América Latina que han optado por volcar a militares a las tareas de seguridad pública, inclusive en gobiernos de signo progresista. En el caso de Argentina el gobierno de Macri ha avanzado peligrosamente en el intento de revisar algunas disposiciones, pero no pudo avanzar sobre la ley de defensa nacional, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia nacional que vedan a las fuerzas armadas la posibilidad de hacer tareas de seguridad pública", señaló Anzelini. "Cuando las fuerzas armadas se vuelcan a tareas de orden doméstico, de seguridad pública o de persecución política de opositores, lo que surge como resultado es la desprofesionalización de las fuerzas armadas y una performance deficiente en el campo de batalla", añadió. "En principio uno podría encontrar entre un gobierno de derecha como el de Macri y una cosmovisión ideológica de los militares, ciertas coincidencias. Sin embargo, en el gobierno de Macri se ha desfinanciado completamente a las fuerzas armadas, las ha dejado en una situación de parálisis operativa que no tiene ningún tipo de antecedente ni parangón", destacó el experto.

"Para hacerse una idea, tomando el ejemplo de lo sucedido con el submarino Ara San Juan, después de la tragedia en noviembre de 2017 uno esperaba algún tipo de recomposición de las capacidades militares de la armada. No solamente no se ha logrado nada de eso, sino que en el presupuesto de 2019 lo asignado para tareas operativas de la armada ha sido cero, cero horas de navegación. Un antecedente que podemos hurgar en la historia argentina y no lo vamos a encontrar", dijo Anzelini en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', dialogamos con Siman Safadi Khoury, diputado del Parlamento Palestino y presidente de la Unión Palestina de América Latina, acerca de la posición respecto del llamado " acuerdo del siglo " sobre el conflicto árabe-israelí. "Nosotros llamamos a enfrentar el acuerdo de Trump y también la cumbre económica de Bahréin, los cuales son rechazados totalmente por el cien por ciento de los palestinos tanto en la Palestina histórica como en la diáspora en el Medio Oriente, en Europa y América Latina", señaló Khoury. "Nunca fuimos consultados por este acuerdo y es un principio para acabar con nuestra causa palestina, que no es una causa económica ni humanitaria, más que esto es una causa política. Estamos hablando de un estado Palestino que fue sacado a su gente", agregó. "Todo el mundo sabe que Gaza está sufriendo desde hace años. Es la prisión más grande del mundo bajo el cielo. Hay un pueblo que no tiene ni medicamentos, ni agua potable ni las mínimas condiciones de vida para un ser humano", añadió el político palestino.

"Aun así este pueblo sigue luchando y tratando de conseguir los mayores derechos posibles. Las manifestaciones de cada día viernes y que ya hayamos llegado a la numero 62 es un reflejo de la fuerza, la esperanza y el valor de esta gente", dijo Khoury.

En el cierre cultural, hablamos de cine y conocemos más sobre la película documental uruguaya 'El país sin indios' que aborda la cuestión de los charrúas en este país. Conversamos con sus realizadores, Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.