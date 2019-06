Tensión en el Golfo Pérsico mantiene en vilo a los principales actores regionales y mundiales

"La tensión que se vive hoy en la región entre Teherán y Washington, sobre todo en el estrecho de Ormuz, entre los dos golfos más importantes donde atraviesa más de un tercio del petróleo mundial, tiene que ver con varios días en lo que estamos asistiendo a situaciones complicadas", advirtió Pozzi.

"Hay un parecido histórico con aquella etapa de la crisis de los misiles que durante trece días nos tuvieron en tensión entre EEUU y Cuba gestionando este tipo de movimientos estratégicos militares. Esta situación es muy parecida, aunque anacrónica", añadió.

"En el momento en que Trump casi lanzaba un ataque intempestivo a Irán parece ser que el establishment demócrata ha frenado ese impulso que podría ser fatal para la región porque no solamente se evalúan las pérdidas en cuanto al capital político de Trump sino de EEUU a nivel mundial, por lo que ha sucedido con la guerra en Afganistán que no ha terminado y otras guerras en las que ha intervenido", sostuvo la analista internacional.

"Los aliados más importantes de Irán, que son Rusia y China, serán los que vayan a tratar de poner paño frío a esta situación porque todo esto se iba a derivar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pueden ser los dos actores fundamentales", opinó Pozzi. "Todas las sanciones que se están haciendo a Irán no solamente son para atosigar la economía iraní sino también para restar un poco este vuelo que ha tenido Asia y el extremo Oriente", subrayó. "Arabia Saudí está en un momento de tambaleo y turbulencia política con el asesinato de Jamal Khashoggi, porque si bien el informe que ha presentado la ONU se considera independiente, lo cierto es que se entiende a la monarquía absolutista como responsable de la ejecución extrajudicial del periodista", indicó la analista.

"El dedo acusador está sobre el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán. Por eso en este contexto en el Golfo Pérsico parecería que Arabia Saudí se corrió un poco de escena porque todo esto ha salido a la luz en la última semana", dijo Pozzi en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, dialogamos con Ligia Ramos, dirigente social de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación de Honduras, acerca de las protestas que tienen lugar en ese país centroamericano. "La derogación de los dos decretos solo son un paso. Nosotros venimos luchando contra la privatización de la salud desde que se aprobó una ley marco de protección social que hicieron en 2015. Hicimos una acción en la Corte Suprema de Justicia, en la sala constitucional, en contra de esa ley privatizadora y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta", señaló Ramos. "El pueblo se ha dividido en dos. Las personas que migran porque no encuentran oportunidad y los que nos quedamos a luchar por tratar de recuperar este país. La población sabe bien que mientras esté este gobierno, que es ilegal y además está pintado mucho de corrupción, no va a encontrar respuesta a lo que es la salud y educación pública con calidad", agregó la activista.

"Seguimos en manifestaciones con una represión exagerada. Me duele mucho decirlo, pero ayer tuvimos un muchacho de 17 años que estaba en una manifestación pacífica convocada por la Plataforma y lo mataron por la Policía Militar", añadió.

"Los organismos internacionales nos tienen totalmente decepcionados porque en primer lugar en nuestra Constitución no existe la reelección y fue impuesta por este señor y además se realizó un fraude muy evidente. Los organismos internacionales legitimaron lo que el pueblo hondureño no legitimó en aquel momento", advirtió Ramos.

En el cierre, continuamos el seguimiento de la Copa América Brasil 2019 , con la pelota ya rodando hace una semana, los primeros resultados sorpresivos y las principales polémicas en esta fase de grupos del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Conversamos con el periodista deportivo Martín Franco.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.