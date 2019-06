EEUU versus China: ¿algo más que un conflicto comercial?

"Se trata en apariencia de un conflicto referido a problemas comerciales, a la falta de un acuerdo de gobernanza mundial. Eso es lo que parece que está ocurriendo, pero en el fondo el conflicto entre EEUU y China es un asunto bastante más delicado y refiere a un escenario mundial diferente al que la mayoría de las élites consideraron que advendría luego de la caída del muro de Berlín", señaló Bleier.

"Esas élites valoraron, un poco apresuradamente, que el desarrollo tecnológico y económico de las principales potencias de Occidente haría que el expansionismo natural a la forma de ser del capitalismo, con sus virtudes y defectos, terminaría por ocupar todos los espacios del mundo, y con ello se produciría la "occidentalización" del planeta", agregó.

"El conflicto presentado así como globalización versus nacionalismo o aperturismo versus proteccionismo en realidad no dice nada de nada sobre los problemas reales que está teniendo el proceso de la civilización", sostuvo Bleier. "No obstante lo cual representan la objetividad de un conflicto irresuelto, que durante casi 200 años las potencias occidentales concentraron la mayor parte de la acumulación de la riqueza generada socialmente a nivel global y eso se modificó radicalmente cuando China se convirtió en una potencia productiva e ingresó a la Organización Mundial del Comercio", añadió. "El hecho de que la competencia entre productores muy sofisticados tecnológicamente va a acelerar procesos productivos e innovadores que hoy nos cuesta imaginar en sus consecuencias prácticas y esto entraña un problema muy importante referido al estado nacional cuyo futuro está en juego", indicó el periodista.

"Hay muchos estados nacionales, creo que por lo menos un 60% de los que conocemos, que van a desaparecer. Se producirán experimentaciones como la Unión Europea aquí y allá, y no se va a reducir el número de banderas, pero sí de figuras burocrático-estatales", dijo Bleier en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', recibimos como cada mes la columna integración regional a cargo del presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Daniel Caggiani, quien resumió las principales iniciativas surgidas de las últimas reuniones y en la sesión plenaria desarrollada en Montevideo.

"Tuvimos el primer seminario internacional que refiere a los Objetivos de Desarrollo Sustentable y sobre todo a la agenda 2030, que está encaminada por parte de la ONU y la coordinación de CEPAL, con importantes invitados", indicó Caggiani.

"La idea era generar una alianza estratégica con instituciones como Cepal, la FAO e instituciones del Mercosur como el IPPDH y el Parlasur para poder convocar una agenda importante en materia de integración que no solo vea los aspectos comerciales sino también otros aspectos que nos parecen importantes en las diferentes dimensiones del desarrollo", agregó. "Lamentablemente en los últimos años en la región del cono sur se ha retrocedido y hay un conjunto de ciudadanos que están pasando hambre, están peor económicamente, que no logran tener niveles básicos de subsistencia para tener un plato de comida todos los días en su mesa y trabajar por esto debe ser un compromiso no solo político sino ético", sostuvo el parlamentario uruguayo.

"Hay una instancia muy importante a fines de junio en donde podrían acercarse las partes entre Mercosur y Unión Europea para poder lograr un acuerdo no solo de cooperación política sino también de intercambio comercial de bienes y servicios. Es un acuerdo que lleva más de veinte años de negociación y sin dudas sería muy bueno tener un cierre del mismo, sobre todo en un momento en que parece estar en crisis el modelo del multilateralismo que se empezó a desarrollar luego de la II Guerra Mundial", destacó Caggiani.

En el cierre cultural, conversamos con Lucía Dalenz, directora y fundadora de Art Shapers, una iniciativa que promueve a artistas emergentes y la diplomacia cultural, que participó del reciente Foro Internacional Económico de San Petersburgo en Rusia.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.