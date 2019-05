Reino Unido: May dimite ante la incapacidad de superar la división en la sociedad

El politólogo Guillermo Makin, doctor en ciencia política de la Universidad de Cambridge, dialogó con 'GPS Internacional' acerca de la dimisión de la primera ministra británica, Theresa May, tras un nuevo proyecto de acuerdo fallido por el Brexit.

"El Partido Conservador estuvo siempre dividido respecto al tema de Europa. Entonces la agonía se debió a todas las divisiones que se venían acumulando y no tenía una mayoría parlamentaria. Debió haber comenzado, dada la emergencia e importancia del tema, cuando asumió como primera ministra, por establecer una alianza con el Partido Laborista y recién se le ocurrió hace dos meses", sostuvo Makin.

"Nunca fue una primera ministra abierta a sugerencias de otro partido. Era muy tribal. Hablaba de hacer una transacción y de arreglar las cosas, y acto seguido salía verborrágicamente a castigar al laborismo con toda clase de insultos", agregó.

"Es empecinada y ha hecho todo lo posible para negociar el famoso Brexit pero en un país dividido es necesario superar esa situación", señaló el politólogo.

"Está todo distorsionado en el sistema político británico porque en el 2010 cuando el anterior primer ministro Cameron no tenía mayoría, llegó a un acuerdo con el Partido Liberal Demócrata. Entonces según ese acuerdo el Parlamento ahora tiene duración fija y frente a un gobierno débil no se puede gobernar y todo se descompone cada vez más", indicó Makin. "El resultado [de las elecciones europeas] que se va a conocer el domingo va a ser desastroso para el Partido Conservador porque probablemente no tenga ni un diputado en el Parlamento Europeo y ganen los de extrema derecha, aunque al Liberal Demócrata también le va bien", advirtió.

"Todo el mundo va a protestar porque nadie lo ve bien a Trump, pero si hay una constante en la política británica es el seguidismo a Estados Unidos", dijo Makin en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', conversamos con el politólogo Oswaldo Moreno, director de la consultora CPI Latinoamérica, sobre la realidad política en Ecuador a dos años del comienzo del actual gobierno. "Según las firmas especializadas en sondeos de opinión, la popularidad de Lenín Moreno no sobrepasa el 20% y las más generosas el 25 o 27%. Lo cual es extraño porque en Ecuador estábamos habituados a popularidades que, con Correa en su pico de impopularidad, no bajaban del 50% después de diez años", sostuvo Moreno. "Probablemente en el inicio fue interesante la reconciliación que era necesaria porque el correísmo tuvo algunos excesos con ciertos sectores de la prensa y empresariales. Pero esa agenda después de dos años de mandato ya está desgastada", agregó.

"Ciertos dirigentes sindicales han claudicado o se han plegado, en parte porque hay un cogobierno del Gobierno Nacional con la prensa privada, no de todos, pero de muchos sectores. Y no hay oposición, coexiste con el gobierno y casi son amigos con derechos", consideró Moreno.

En el cierre cultural, conocemos más sobre el programa "Uruguay Audiovisual", un fondo que busca promover este tipo de producciones a través de distintas vías de fomento. Hablamos con Martín Papich, director del ICAU. También abordamos lo que serán las VII Jornadas Académicas de Relaciones Internacionales en los cien años de la creación de la primera cátedra en la Universidad de la República del Uruguay. Entrevistamos a la docente Mónica Nieves, integrante del Comité Organizador.

