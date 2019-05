La India deposita su confianza en el nacionalismo de Modi

"Lo más llamativo de todo no solamente es la gran cantidad de personas que están llamadas a votar, sino también la cantidad de candidatos que son más de 8000 y los 2354 partidos políticos que estaban registrados para este acto", indicó Olivera.

"Otra razón por la que está dividido en siete etapas y dura prácticamente un mes y medio obedece al despliegue de las fuerzas de seguridad porque hay regiones que por ejemplo estuvieron divididas en tres fechas diferentes", agregó.

"Fue un batacazo, algo insólito. Porque si se necesitaban 272 escaños para lograr la mayoría absoluta, el BJP solo adquirió 301 escaños y con las alianzas llega a 348 de 542, con lo cual Modi va a poder hacer en los próximos cinco años todas las reformas que él tenga en mente", subrayó la analista.

Más información: India renueva con Modi su apuesta nacionalista

"El primer ministro de Pakistán fue electo hace menos de un año y precisamente fue una de las primeras personas que saludó a Modi por Twitter. Creo que siempre abogó por las relaciones pacíficas pero los hechos de febrero complicaron un poco y Modi honestamente duplicó todo este conflicto que hubo en Cachemira", sostuvo Olivera. "Creo que Pakistán en razón de su propia situación económica que transita, ya que acaba de pedir un préstamo con el FMI, no creo que tenga muchas intenciones en inmiscuirse y de comenzar algún tipo de conflicto con India. Sin embargo, Modi tiene una postura nacionalista muy importante y no va a dejar que lo supere ningún tipo de situación", añadió.

"La inflación del 8% de Pakistán y la devaluación de su moneda casi en un tercio hizo que no le quedara otra alternativa que recurrir al FMI, sabiendo que los precios de la electricidad y el gas aumentaron", dijo Olivera en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', recibimos en estudios a Mayra Arena, la autora de una charla Ted que se hizo viral en las redes proponiendo una profunda reflexión sobre la pobreza a partir de su experiencia de vida desde uno de los barrios más necesitados de la ciudad argentina de Bahía Blanca.

"En realidad somos más pobres de lo que creemos y la clase media está mucho más cerca nuestro que de los ricos", consideró Arena.

"Hay un factor sorpresa de ver a un pobre hablando de la pobreza. Siempre son los ricos los que explican la pobreza por televisión. Y es maravilloso porque es como que yo me pusiera a hablar de riqueza o de otra cuestión que yo conozca o no pertenezco. Los ricos tienen esa soberbia muchas veces", sostuvo. "La pobreza no es solamente no tener plata a fin de mes o para comprarte lo que más te gusta, sino que es algo multidimensional que tiene también que ver con no tener el nivel académico y los modelos promedio de la sociedad, las costumbres y los gustos culturales comúnmente aceptados", agregó.

"A todos los pobres nos prometen que se va a terminar la pobreza, nos utilizan políticamente como herramienta de campaña y nos tienen como objeto de distintas políticas que aparentemente buscan darnos, repartirnos, asignarnos algo, y nunca nos ven como sujetos productores de riqueza", advirtió Arena.

En el cierre cultural, nos adentramos en una movida que se estará desarrollando este viernes en la ciudad de Montevideo en que librerías y comercios de la calle Tristán Narvaja van a adherir a los festejos por el Día del Libro y se presentarán diversas disciplinas artísticas y actividades vinculadas a la literatura. Conversamos con uno de sus organizadores, Richard Escobar.

Más información: Concurso literario Casa de las Américas a punto de cerrar plazo de admisión en La Habana

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.