Venezuela y la batalla de ideas según Atilio Borón

"Lo que ha hecho Uruguay es frenar la iniciativa tomada por un grupo de países en donde dos de los que la iniciaron como México y Colombia eran narcogobiernos. Y en el caso de Perú, ¿cómo podía erigirse en árbitro en Venezuela cuando tiene los últimos cinco presidentes presos, fugitivos o suicidados por cuestiones de corrupción?", sostuvo Borón.

"A EEUU le salió muy mal este plan de desestabilización del gobierno de Maduro y todo lo de Guaidó, con la operación de los puentes, el concierto e inclusive la reacción ante el apagón que no cabe la menor duda que fue producido por los EEUU", agregó.

"El gobierno de Maduro ha planteado límites que son infranqueables y que deben mantenerse de esa manera. Yo creo que EEUU va a intensificar el asedio económico y se dan cuenta que la opción militar, si bien dicen fanfarronamente que está sobre la mesa como una opción, va a ser muy difícil que la puedan implementar", consideró el intelectual. "Pero pueden hacer mucho daño, más daño que un bombardeo como con el apagón, porque ¿cuántas vidas se llevó el apagón? Y penurias y sufrimientos al pueblo venezolano, a chavistas y no chavistas por igual, porque a ellos eso no les importa", añadió.

"La derecha nos ha sacado una gran ventaja en la batalla de ideas imponiendo sus ideas y agendas, estableciendo verdades absolutas como por ejemplo que la alternancia electoral es esencial para una democracia, que el Estado debe achicarse o que el mercado debe dejar de ser interferido por las autoridades públicas", reflexionó Borón. "Hay un retraso de la izquierda en entender la cuestión comunicacional. EEUU lo tuvo muy claro e inventó Hollywood, que es algo extraordinario, una maquinaria de propaganda fenomenal", agregó.

"Nos quedamos pegados a la cultura gráfica, que es muy importante. Todo el pensamiento de la izquierda tiene que ver con la imprenta, los periódicos, los volantes. Y el fenómeno de la radio y la televisión lo comprendimos mucho más tardíamente y ahora estamos con esta vorágine de las redes sociales que forman un componente fundamental de la guerra de quinta generación", dijo Borón en entrevista con Sputnik y radio M24.

El intelectual también hizo referencia a su más reciente libro 'El hechicero de la tribu. Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina' que se está presentando en la ciudad de Montevideo.

Además en 'GPS Internacional', dialogamos con el periodista Beto Almeida sobre la actualidad brasileña, con la nueva detención del expresidente Temer , las movilizaciones de estudiantes de la educación pública y el polémico decreto sobre las armas. "No se puede asegurar en este momento que ya esté definida la situación de Michel Temer. Está preso pero no está condenado. En las seis acusaciones contra él, en muchas de esas situaciones, hay irregularidades que son muy robustas. Pero en Brasil hay una anomalía jurídica total a juzgar con lo que paso con el expresidente Lula", señaló Almeida. "La prisión de Temer sirve a la tesis de los que dicen que el Lava Jato no persigue solo a Lula sino que fue jurídicamente contra él así como va contra otro expresidente, pero son situaciones anormales porque contra Lula no hubo pruebas y hasta el ministro Moro ha reconocido eso", agregó.

"Los cortes son muy destructivos porque en muchos casos están inviabilizando algunas universidades y algunos cursos. Y prácticamente las becas a los estudiantes más pobres que tienen más necesidad se van a cortar", subrayó el periodista brasileño sobre los ajustes en la educación.

Sobre la polémica en torno al decreto sobre las armas, Almeida puntualizó que "ha repercutido tan mal que el propio Parlamento ya ha dado señales de que va a rechazarlo".

En el cierre, entrevistamos a Marcos Rivero, gerente comercial de Unión Capital, sobre el 8º informe que han elaborado con el análisis y seguimiento de la calidad del empleo en Uruguay, a partir de una iniciativa del Sistema de Información de Calidad Laboral (Siclab).

