Brasil: "La intención del gobierno es implantar el modelo de Pinochet"

"Sabíamos cómo se comportaría Bolsonaro porque lo conocemos, es un político antiguo, no es nada nuevo, y no tiene ningún compromiso con el pueblo brasileño. En 27 años como diputado no presentó ni un proyecto para la población de Río de Janeiro", opinó Gabas.

"Hoy tenemos un gran vacío de ideas, de propuestas y una gran destrucción de lo que construimos a lo largo de quince años de un gobierno popular y progresista. Lo que hace es atentar contra la democracia, contra los derechos de los trabajadores y ahora intentado sacar todos los derechos de la previsión social de Brasil", añadió.

"No es una propuesta de reforma, es un ajuste fiscal en la cuenta de los trabajadores. No se cambia nada de los privilegios de la élite, pero en contrapartida se sacan todos los derechos de los más pobres, en especial de los adultos mayores y las personas con discapacidad", subrayó el exministro brasileño.

"Esto no es necesario. Nuestro sistema no está fallido como se dijo. La intención es implantar acá un modelo como se hizo en Chile con Pinochet donde los trabajadores no tienen nada de protección y los banqueros están cada día más ricos", aseguró Gabas. "La intención del gobierno es que se vote en este primer semestre, pero los trabajadores vamos a resistir y hacer todo lo posible con movilización para que no se vote esta propuesta", agregó.

"Nosotros no aceptamos ninguna discusión con esta propuesta, aceptamos hacer un debate sobre la previsión social para que el estado recupere las deudas de los evasores que no son cobradas y son casi 500 mil millones de reales", dijo Gabas en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', conversamos con el politólogo y experto en asuntos europeos, Alfredo Buglioni, sobre el panorama político y social en aquella región de cara a las elecciones parlamentarias del mes de mayo. "En estas elecciones se van a plantear dos modelos fuertemente en pugna: uno el encabezado por el presidente francés Macron para profundizar este modelo de la Unión Europea representando al neoliberalismo y la globalización y por otro lado la contracara con la propuesta que enarbola Le Pen en Francia y Salvini en Italia con una propuesta más nacionalista, soberanista y de volver a recuperar autonomía", sostuvo Buglioni. "El desafío de estos sectores nacionalistas está en tener un solo bloque y una sola voz en el Parlamente Europeo para profundizar el cuestionamiento al actual modelo", agregó.

"La reacción de los chalecos amarillos que todos los sábados no solamente en la calle principal de Champs-Élysées sino en todas las ciudades van haciendo manifestaciones, viene en línea con lo que venimos observando. No solo es una cuestión que vengan migrantes del centro o norte africano escapando de hambrunas o migrantes de las guerras de Medio Oriente, hay algo más profundo, es una reacción a la situación económica", subrayó Buglioni.

© AP Photo / Jean-Marc Bouju Cien días de carnicería: así fue el peor genocidio de toda la historia de África

En el cierre, nos adentramos en la historia de una de las mayores tragedias de los últimos tiempos al cumplirse 25 años del genocidio de los Tutsis en Ruanda, un exterminio de más de 800.000 personas en tan solo tres meses. Consultamos al analista Juan Ignacio Pascual, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Argentina.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.