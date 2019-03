¿Hay una guerra por los alimentos en América Latina?

"Hay que tener en cuenta que el concepto de seguridad alimentaria responde a un cambio en la visión de lo que es la seguridad a partir de los años '90 en Naciones Unidas, que no deja de ser una caja de resonancia de los intereses de las grandes potencias", sostuvo Borrell, profesor de la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina y ex miembro de la delegación argentina ante la FAO.

"El suministro alimentario está comprendido en la competencia por los recursos naturales. Los medios en general suelen hablar de la competencia por el petróleo o se hablaba de las guerras por el agua en América Latina y también de la carrera por la biodiversidad", subrayó.

"Esto se traduce en el proceso de gran concentración en los últimos años de lo que es el circuito agroalimentario, es decir, cada vez es más difícil asegurar la seguridad alimentaria. Mega corporaciones han entrado en un proceso de fusión y las del agro negocio vienen hace años desarrollando dinámicas de financiarización, donde entonces la compra y venta de commodities entra en una suerte de capitalismo casino", agregó Borrell.

"Una gran falacia que se maneja en centros estratégicos de países centrales que se refieren a una llamada maldición de los recursos. Es decir, aquellos países que están en el ex Tercer Mundo, que tienen una rica dotación de recursos naturales, como son subdesarrollados no saben gestionar bien sus recursos, entonces hay que ayudarlos", consideró el investigador. "Dentro de estas dinámicas que tenderían a la desestabilización estaría la mala gestión de los recursos, el crecimiento de la población, es decir es la receta malthusiana que se está tratando de aplicar desde distintos ámbitos al continente", agregó.

"Entonces, si nosotros entendemos por guerra la noción clásica en que un ejército convencional de un país choca con el de otro país, no va a ser ese el único escenario posible", dijo Borrell en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos las últimas noticias de Venezuela tras el apagón que afectó al país durante varios días y las revelaciones del New York Times sobre la responsabilidad de manifestantes opositores en el incendio de la ayuda humanitaria. "Ha sido un momento muy complejo pero la población venezolana sin embargo ha asumido este tema con una disciplina fuera de lo normal en situaciones de estas características. No hubo grandes incidentes o grandes protestas más allá de las del sábado convocadas por la oposición y el gobierno. A estas horas hay una convocatoria de un grupo opositor que pareciera ser un intento de revivir las guarimbas de febrero a junio de 2014", indicó el periodista Pablo Siris, ex director deinformación de Telesur. "Caracas es una ciudad que está a mil metros de altura, en un valle entre montañas, y el agua debe ser elevada hasta la ciudad. Por eso Hidrocapital requiere bombear agua para subirla hasta Caracas y eso es lo que se vio impedida de hacer con este prolongado apagón y la ciudad se quedó sin agua", añadió.

"Telesur estando en el lugar de los hechos mostró las mismas imágenes que el New York Times y fue acusado de maquinaria de propaganda del gobierno de Maduro", señaló Siris sobre el incidente en el puente de Cúcuta y el rol de los medios.

En el cierre cultural, conversamos con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay, que recibirá por primera vez una colección de pinturas del artista español Pablo Picasso, en una de las exposiciones más importantes de los últimos tiempos en la región.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.