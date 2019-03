Opinión: "Ejercer el periodismo en México es estar en medio del fuego cruzado"

"Ejercer el periodismo en México es estar en medio del fuego cruzado porque no sabes de quién cuidarte, aunque en una gran mayoría de los casos todos sabemos que provienen los atentados de las autoridades locales de gobierno", aseguró Benítez.

"Es muy difícil porque te tienes que autocensurar. No puedes hablar por hablar. Hay que analizar previamente lo que vas a hablar porque puede tener consecuencias. Es complicadísimo ejercer el periodismo libre, porque el chayotero como decimos en México, el comprado, es fácil y es el que predomina", agregó.

"Esa era la táctica anteriormente del gobierno, ahora parece que se acabó eso porque está cambiando la manera de hacer la comunicación Andrés Manuel López Obrador. Con las desmañanadas que hace él no tiene que estar sometido a los medios y es un claro ejemplo de que no hay chayoteo, al menos del gobierno federal", sostuvo el periodista.

En agosto de 2014 un grupo armado disparó contra las oficinas de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense, fundada por Benítez, hiriendo de muerte a uno de sus hijos de 12 años de edad. "El estado de Guerrero es el principal productor de opio de México y una gran cantidad de campesino de ahí se dedican a este cultivo. Muy cerca tenemos una radio comunitaria donde hacemos mucha crítica y donde le soltamos los micrófonos a la población para las quejas y las denuncias. Hay gente que no le gusta que le digan las verdades", subrayó Benítez. "Queremos que esto se sepa en los medios internacionales para que cesen ya estos asesinatos. Tenemos dos casos muy recientes de atentados contra radios comunitarias. Eso nos duele muchísimo. Las radios comunitarias las consideramos las radios del futuro y del presente porque es la que le da la voz al pueblo", añadió.

"La esperanza es lo que muere al último, yo en lo personal tengo confianza. Esperemos que se logre obtener un control. Sabemos que están demasiado corrompidas las instituciones gubernamentales de México, llámese federales, estatales o municipales, están muy podridas. Al menos en los primeros cien días AMLO ha mostrado firmeza en el combate al principal cáncer que es la corrupción", dijo Benítez en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos un escándalo de extorsiones que involucra a periodistas, fiscales, políticos y espías en Argentina en una investigación que ha llegado a la Justicia argentina. "Tenía que presentarse el fiscal Stornelli a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla y no lo hizo. Presentó una recusación alegando un supuesto prejuzgamiento de parte del juez. Algo muy curioso además viniendo de Stornellli que en su actuación como fiscal en tándem con el juez Bonadío ha sido una constante la cuestión del prejuzgamiento y la falta de garantías para los imputados en diferentes causas", indicó Víctor Mastrángelo, periodista de Radio del Plata y FM 94.1 de Argentina. "La embajada de EEUU todavía no contestó al juzgado de Ramos Padilla si Marcelo D'Alessio es o no un agente de ese país. Lo que sí está claro es que en el allanamiento que se le realiza a D'Alessio encontraron documentos redactados en inglés provenientes de EEUU con información respecto al empresario Etchebest", añadió.

"Stornellli dijo que a D'Alessio no lo conocía y que se lo presentó el periodista Daniel Santoro como un agente de la DEA. Ahí ya se cae en una situación tremenda porque cómo puede explicar que lo acepta que participe en interrogatorios y sea un integrante más prácticamente de su despacho sabiendo que era un agente de otro país", señaló Mastrángelo.

En el cierre cultural, el periodista Pablo Giuliano desde Brasil analizó los intensos debates políticos que estuvieron como telón de fondo del famoso Carnaval de aquel país, que en Río de Janeiro tuvo a Mangueira como la escuela de samba ganadora con un desfile dedicado a los héroes populares ausentes en los libros de historia.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.