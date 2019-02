Cuba: la nueva Constitución consolida un modelo propio

"Durante el debate hubo muchas intervenciones y se recogieron más de 1.700.000 propuestas de cambios. Eso llevó a que más del 60% del proyecto inicialmente presentado sufriera cambios en su redacción final, que fue sometida nuevamente a la Asamblea Nacional y este 24 de febrero fue refrendada por la votación popular", sostuvo Alonso, director del portal Cubadebate y conductor del programa Mesa Redonda de le televisión cubana.

"Es decir que ha tenido de principio a fin una amplia participación del pueblo cubano, primero en su elaboración y finalmente en su refrendación. Es un estilo de la Revolución Cubana, lo ha sido siempre. Las principales decisiones del país se consultan al pueblo", añadió.

"Hace 43 años esta Constitución estaba vigente y las circunstancias actuales llevaban a la necesidad de una transformación de esa Constitución adecuándola a las nuevas condiciones económicas y sociales de Cuba, a los nuevos desafíos que enfrenta este país y las nuevas circunstancias internacionales", subrayó el periodista.

"Hubo una amplia campaña desplegada desde EEUU y las fuerzas anticubanas en ese país para hacer una campaña en contra de la aprobación de esta Constitución. La campaña del voto por el NO o por no participar fue bastante amplia y bien financiada, con expresiones concretas de manipulación en las redes sociales, pero a pesar de eso el triunfo del SI fue contundente", señaló Alonso. "Como toda Constitución hay aspectos que a lo mejor a uno u otro ciudadano no le gustaron, por ejemplo, un tema muy debatido fue qué cosa es familia y qué cosa es matrimonio pues había diferentes concepciones. Esto llevó a que quizás algunas personas que estaban en su conjunto de acuerdo con el resto de los preceptos, por ese tema votaron NO", agregó.

"Nosotros estamos construyendo un modelo propio, que se basa en lo mejor de nuestras tradiciones sociales, políticas, democráticas, pero que por supuesto no desconoce las realidades y posibilidades que se han abierto en otras partes del mundo", dijo Alonso en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', conversamos con la escritora venezolana Carola Chávez para conocer sobre la realidad social y económica en el país suramericano frente a la iniciativa de algunos países de lograr el ingreso de ayuda humanitaria. "Sin negar nuestras dificultades, tenemos problemas de inflación y de distintos tipos, pero no hay un caos como narran los medios de comunicación masivos en el mundo. Lo que sí tenemos en este momento es una sombra, una amenaza encima de todos que es la amenaza de intervención de EEUU", señaló Chávez. "La parte del desabastecimiento yo diría que ya está bastante superada. Hace dos años el problema de desabastecimiento era feroz. No había productos, solo algunas cosas y lo que había uno lo compraba en cantidades porque se había perdido la confianza. Eso con el paso del tiempo se fue resolviendo", añadió.

"Lo de las medicinas es más complicado. Hace una semana el gobierno español regresó un embarco de medicinas que venía por vía aérea desde Qatar. Muchos insumos hay que comprarlos en terceros países, hay que dar una vuelta muy grande para sortear el bloqueo", advirtió la periodista.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la película "Piazzola, los años del tiburón" que ganó el premio a mejor documental en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este y evoca la vida del legendario bandoneonista con material inédito. Hablamos con el director de la distribuidora Buen Cine, Gabriel Massa.

