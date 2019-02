Opinión: "Hay una pugna de egos entre Piñera y Duque por Prosur"

"La repercusión [de la propuesta del Prosur] ha sido diversa ya que esto de una parte u otra afecta lo que tradicionalmente ha sido la política exterior chilena, que es una política seria, que se mantiene en el tiempo, que es creíble y que es una sola, en donde todos los partidos políticos se han puesto detrás de ella", indicó Páez Otey.

"La decisión del presidente Piñera de crear este nuevo organismo regional no tiene ninguna relación con lo que se había estado haciendo. No solamente teníamos a Unasur que había llevado mucho tiempo funcionando, sino que además tenemos la Alianza del Pacífico y Mercosur", añadió.

"Además, ¿cuál va a ser el fin de este conglomerado? Parece ser que esto es como el "derechismo del siglo XXI". Piñera dice que no es un lugar que está basado en ideología, pero claramente lo es", sostuvo la periodista.

"Hay una pugna de egos entre Sebastián Piñera e Iván Duque. Duque anunció Prosur antes que Piñera que dijo que la idea era de él. Hubo un pequeño round que tal vez no tuvo mucha notoriedad, pero en el lenguaje común se entiende que hay una cierta pelea por el poder en Latinoamérica", subrayó.

"Con respecto al tema del Silala, está en la Corte Internacional de Justicia por lo tanto entonces sobre eso no hay novedad. Aquí se dice mucho que lo que va a prevalecer es la ley de gravedad, pero los chilenos esperamos que esto se resuelva bien y que no genere ningún problema entre los pueblos", dijo Páez Otey en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', dialogamos con el experto Mariano Memolli, ex Director Nacional del Antártico, sobre el reciente impulso a la cooperación científica entre Argentina y Reino Unido en el Atlántico Sur. "Hay antecedentes de cooperación luego de la firma del Pacto de Madrid en donde acuerdan después de la guerra los gobiernos argentino y británico trabajar en este subcomité de Pesca. Después esto cae en desuso porque Argentina no tiene nada que trabajar en conjunto con Reino Unido que otorga ilegal e ilegítimamente licencias de pesca desde nuestras islas Malvinas", sostuvo Memolli. "No somos xenófobos, no tenemos nada contra los científicos o las personas británicas, pero sí de las estrategias de gobierno para fortalecer la ocupación ilegal e ilegítima de las islas, a través de la investigación científica para evitar que Argentina pesque el calamar en sus aguas jurisdiccionales, lleguen en forma más madura a las islas y de esa manera poder comerciar las cuotas pesqueras", advirtió.

"La pesca del calamar es uno de los insumos básicos de la economía del gobierno ilegal de Malvinas, representando cerca del 40% del PBI de las islas. La venta de licencias pesqueras parte de una regalía muy importante y muchas veces venden a barcos y empresas que sobre-pescan", destacó.

En el cierre, conversamos con Rodrigo Mela sobre una exposición artística a beneficio de la Fundación Noelia que se va a desarrollar en Montevideo en el marco de la campaña de difusión por el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.