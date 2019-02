El discurso de Trump en Miami: ¿se retoma la política del patio trasero?

"Evidentemente el discurso es una trasposición del programa interno "America First", sobre todo porque el aumento del intervencionismo que por ahora tiene un sentido más verbal que efectivo, obedece a la búsqueda de intereses concretos", consideró Simonoff, doctor en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.

"Existe una contradicción mientras Trump reclama la vigencia de los derechos humanos en Venezuela y en su frontera se están violando los derechos humanos a partir de la política restrictiva en materia migratoria que está teniendo", agregó.

"Hay una búsqueda por parte de la derecha regional de tener cierta conexión con la agenda estratégica de los EEUU en los aspectos más duros de ésta, que tiene que ver con la cuestión de problemas de seguridad interna y lucha contra el narcotráfico fundamentalmente", explicó el experto. "Más que socio privilegiado lo que se trata es de retomar el patio trasero. Pensemos que el grado de intervencionismo que estamos observando ahora con la virulencia no los escuchábamos hace mucho tiempo. Es casi un retorno a la Guerra Fría", subrayó Simonoff.

El analista también hizo referencia a otro discurso destacado de la semana que fue el del presidente Vladímir Putin de Rusia en Moscú. "Desde la Guerra Fría se venía dando un proceso de distensión entre ambas superpotencias. La historia hay que empezar a contarla una semana antes cuando EEUU anuncia el abandono de los acuerdos INF que fueron firmados en 1987 por Gorbachov y Reagan", sostuvo el experto.

"Eso tenía que ver básicamente con disminuir la tensión en Europa. Lo que hace Trump al denunciar el Tratado, y Rusia por ende también, lleva claramente a reinstalar tensiones porque se vuelve a poner foco en la confrontación y en la reasignación de los objetivos misilísticos", dijo Simonoff en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', el periodista e historiador Steven Forti analizó desde Barcelona las últimas jornadas de tensión en Cataluña , las elecciones en España y la visión de este panorama desde Bruselas. "Evidentemente hay una situación de tensión constante, ahora más que en las pasadas semanas por el inicio del proceso a los dirigentes independentistas en Madrid. Un juicio que durará al menos un par de meses y la sentencia no la tendremos hasta el mes de junio o julio, es decir, después de las elecciones españolas de abril y de las municipales, autonómicas y europeas de finales de mayo", indicó Forti. "La gran diferencia con respecto a octubre de 2017 es que ahora el Gobierno de la Generalitat ya no intentará una vía unilateral porque la vía unilateral demostró que ha sido una derrota, un fracaso total, más allá de que, como algunos sostienen, la Generalitat no quería realmente declarar la independencia sino sencillamente presionar más al gobierno español y pactar un referéndum al estilo escocés", añadió.

"La cuestión como es la exhumación de Franco son temáticas que a nivel electoralistas, unos partidos por un lado y otros partido por el otro, utilizan para polarizar más, y en el contexto de campaña electoral, intentar ganar más votos", consideró Forti.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la película "Las Rutas en Febrero", una coproducción uruguayo-canadiense que se estrenó esta semana en Montevideo. Conversamos con la directora del film, Katherine Jerkovic.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.