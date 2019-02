Haití: el gobierno se tambalea en un país bloqueado por las protestas

"Desde el 7 de febrero pasado tenemos manifestaciones callejeras en las ciudades más importantes de Haití en repudio a la clase dirigente haitiana, pero particularmente pidiendo la renuncia del presidente del Gobierno", señaló Paraison. "Varios elementos se combinan en la actual coyuntura para darnos la situación de hoy. El último elemento es la implicación de una de las empresas del presidente que ha sido nombrada en el informe de la Cámara de Cuentas de Haití en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo sobre la gestión de los fondos de Petrocaribe", agregó. "Por otro lado hay elementos económicos, lo fundamental la devaluación de la moneda nacional. Hoy día se necesitan 85 gourde para un dólar americano, lo cual ha generado una inflación de más del 300%, encareciendo los productos de primera necesidad, lo que es insostenible para buena parte de la población", sostuvo el ex diplomático haitiano y director de la Fundación Zile.

"Ya hay una suerte de consenso entre las diversas fuerzas haitianas para que la salida a esta situación sea la renuncia del presidente, que ha perdido la confianza que buena parte de la población tenía en él, a pesar que quienes lo votaron no sobrepasaron las 600.000 personas, lo cual quiere decir que hubo una abstención extraordinaria en esa elección", subrayó.

"Por ahora Haití está bloqueada. No hay manera ni siquiera de transportar a las personas de una ciudad a otra. Igualmente, no hay paso a través de la carretera internacional que comunica Haití con la República Dominicana, porque están ocupadas por grupos de la población que dicen que no van a dejar de resistir", añadió.

"A través de la zona franca de Haití se producen jeans, t-shirts y otras cosas que son destinados a grandes empresas para el mercado norteamericano y las fábricas que los producen no han podido despachar la mercancía y esto crea una presión enorme sobre los empresarios haitianos que tienen esos compromisos", dijo Paraison en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, abordamos la actualidad en Brasil a partir de los problemas de salud del presidente Bolsonaro, las diferencias internas en el Gobierno y el impacto de las tragedias que ocurrieron las primeras semanas en este país.

"Mourao ha tomado posiciones muy firmes para investigar al hijo de Bolsonaro, que Brasil no va a apartarse de China ni de Mercosur, que no va a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y además recibió al embajador palestino. Eso no significa que no sea conservador, pero está tomando actitudes concretas", explicó el periodista y analista político Beto Almeida.

Claves para entender las diferencias entre Bolsonaro y su vicepresidente

"Además, Brasil decidió que va a mantener una barrera para la importación de leche en polvo, lo que significa una reivindicación de los productores brasileños mientras que el ministro de Economía hablaba de liberación total", añadió. "Dos eventos costaron la vida de muchas personas. En Brumadinho, con la represa de Vale que fue una empresa estatal luego privatizada, empieza la negligencia criminal con la manera de construir las presas. Ha salido la noticia que Vale desde 2017 sabía muy bien con informes técnicos que la ruptura podía pasar en cualquier momento", destacó. "Y también el caso de los 10 atletas juveniles de Flamengo . Estaban en un container inflamable, con espuma y material combustible y allí vivían. Es una esclavitud de atletas, porque son muy importantes para ganar dinero, pero no para tener un alojamiento digno y por eso murieron. Fue otro crimen por negligencia", señaló Almeida.

En el cierre, conocemos más sobre la investigación del libro "Los Cuadernos" junto a su autor, el periodista Diego Cabot, que se adentra en las situaciones de corrupción que se denunciaron vinculando a funcionarios clave del gobierno kirchnerista.

