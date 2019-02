Exvicecanciller de Uruguay: "Dudo si la Unión Europea apoya o no la vía del derrocamiento"

"El marco de negociación es muy amplio y los temas que se han tratado hoy y la declaración tienen un alcance solamente parcial. Pero intentan ser un avance", señaló Conde. "De cualquier manera hemos insistido mucho en estos días en que el proceso venezolano, si quiere encontrar una salida, tiene que basarse en un pacto político interno y ésta es la cuestión determinante. La segunda condición es que haya garantías internacionales de no agresión y no intervención", sostuvo.

"Y la tercera cuestión fundamental es que haya garantías también del levantamiento del bloque económico, acceso a créditos internacionales y otorgamiento de ayuda humanitaria que tendrá que acordarse internamente en Venezuela cómo se administra", agregó.

"Uruguay y México han tenido un gran coraje para llamar a esta reunión que aparece un poco como a contracorriente porque la presión de EEUU y la Unión Europea es en pro de un ultimátum que saque a Maduro del poder ahora", consideró Conde. "Lo primero que hay que hacer es echar por tierra la vía del derrocamiento que es la que la derecha quiere imponer. Me quedan muchas dudas si finalmente la Unión Europea está o no apoyando la vía del derrocamiento, porque la posición de la UE sigue siendo tremendamente confusa, aun después de esta reunión de Montevideo", destacó el exvicecanciller uruguayo. "¿Cómo va a haber nuevas elecciones de presidente sin resolver qué se hace con el presidente actual? Esto es lo que la UE no contesta. Para mí la única forma legítima y constitucional es que haya, como parte del acuerdo político, un referéndum revocatorio convocado en tiempo y forma y que sea el pueblo venezolano el que decida si Maduro se queda o se va", añadió.

"Maduro ha declarado que va a gobernar seis años. Yo creo que no hay condiciones para que Maduro gobierne seis años pero tampoco hay condiciones en Venezuela para que lo saquen mediante un derrocamiento", dijo Conde en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', consultamos a la experta e historiadora Raquel Pozzi sobre los intentos de lograr la paz con el Talibán en Afganistán, luego de la reciente conferencia afgana en Moscú. "Las negociaciones están intensificadas por los numerosos atentados que está gestionando el grupo Talibán, sobre todo en Afganistán, obviamente con un interés propio de los talibanes de llegar a resolver este problema políticamente, por eso se sientan a negociar, pero sin la presencia del presidente afgano", señaló Pozzi. "Hay una urgente necesidad por un lado de EEUU de salir airoso en un lugar que no le es cómodo y nunca le ha sido beneficioso ningún tipo de negociación; y por otro los intereses de la Federación Rusa de calmar y pacificar esa zona porque se pueden expandir los tentáculos hacia la zona del Cáucaso del Norte donde hay diferentes grupos y células dormidas", agregó. Pozzi también hizo referencia a la disposición del presidente de EEUU, Donald Trump, de retirar a las tropas de Afganistán si se lograba la paz.

"Es parte de una estrategia de política exterior. El mismo presidente afgano considera que ya es irrelevante que estén estas fuerzas. No obstante los números de la cantidad de muertos que van surgiendo a partir de los enfrentamientos que tienen con el Talibán no dicen lo mismo".

En el cierre cultural, conocemos más sobre la Noche de Llamadas, la fiesta del tambor uruguayo, que tendrá lugar en Montevideo a partir de este jueves. Dialogamos con Guillermo Rosas, periodista especializado en candombe.

