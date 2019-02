Colombia: "el rechazo a cualquier acción bélica contra Venezuela ha sido enfático"

"El tema humanitario sobrepasa el límite territorial o la frontera de Colombia y Venezuela, sabiendo que a Colombia han entrado más de 3.786.000 extranjeros de los cuales casi el 52% son venezolanos en el último año por las diferentes situaciones o crisis", indicó Nieto.

Tema relacionado: "Colombia podría enfrentar una guerra civil si se mete en el conflicto militar en Venezuela"

"A pesar que Colombia ha intentado atender situaciones de salud, de empleo, de vivienda y demás, ya se están presentando unos colapsos principalmente en los hospitales y clínicas para la atención de partos, enfermedades de alto costo y primera infancia", agregó.

© Sputnik / Ramil Sitdikov El Gobierno de Colombia convoca una comisión para buscar frenar asesinatos de líderes sociales

"En este momento Colombia está en una situación bastante delicada. Acabamos de tener un atentado del grupo ELN y eso nos pone en un panorama en el cual no sería fructífero en este momento iniciar desde la frontera de Colombia cualquier confrontación bélica con Venezuela o con cualquier país", sostuvo el analista. "Evidentemente el Gobierno ha sido enfático y la Cancillería ya se pronunció diciendo que no hay ningún acuerdo, ni acuerdo ni protocolo oficial en el cual Colombia haya aceptado usar su frontera o su territorio para cualquier ataque a Venezuela", subrayó Nieto. "Hoy Colombia tiene la tasa de homicidios más baja en los últimos 48 años. Estamos hablando que pasó de 102 homicidios por cada cien mil habitantes a tener 24 durante el período del proceso de paz y precisamente eso es lo que nos preocupa. Hay que tener unos cuidados con esos avances en temas de seguridad y paz al interior del país", añadió.

"Las FARC era el único reconocido como grupo terrorista en acción en el territorio colombiano. El ELN hoy está como grupo delincuencial. Y esto para el ingreso a la OTAN fue fundamental, porque las centrales de riesgo internacionales, es decir, las multinacionales, la industria y la inversión por bolsa de valores, se permitió dinamizar ya sin las grandes pólizas de seguro de riesgo al bajar el nivel de riesgo a medio y bajo", dijo Nieto en entrevista con Sputnik y radio M24.

© AFP 2018 / Aliosha Marquez Hija de expresidente chileno relata en un libro cómo descubrió que su padre fue asesinado

Además en 'GPS Internacional', conversamos sobre la actualidad en Chile junto al periodista Guido Mateluna, que hizo referencia a la investigación y condena en primera instancia de los presuntos responsables del asesinato del expresidente Eduardo Frei y también acerca de los conflictos territoriales con los mapuches. "Eduardo Frei había tenido una participación muy marcada, muy activa en lo que fue un encuentro demócratas en el Teatro Caupolicán, ubicado en el centro de la capital. Por supuesto que eso no gustó al gobierno de turno, la dictadura de Augusto Pinochet, y desde ese momento Frei comienza a sentirse perseguido por la Central Nacional de Inteligencia", aseguró Mateluna. "Hay muchas aristas todavía que aquí no se han cerrado y están las heridas abiertas. Esto va a llamar a que los organismos de derechos humanos comiencen a alzar las voces fuertemente para que se haga justicia. Aquí el principal inculpado ya no existe, que era Augusto Pinochet", agregó.

Más información: Justicia chilena confirma asesinato del expresidente durante régimen de Pinochet

"El conflicto mapuche está permanentemente en el papel en Chile, porque una de las situaciones que acompaña ese conflicto es el dominio de las tierras. El padre de Camilo Catrillanca, que es el último comunero que murió en la zona de la Araucanía, ha solicitado que el Estado de Chile no tenga injerencia en el territorio mapuche", señaló Mateluna.

En el cierre cultural, hablamos de la realización el próximo 9 de febrero del TEDx La Pedrera, que va a reunir en la costa oceánica uruguaya a los participantes que acuden para escuchar ideas inspiradoras. Entrevistamos a su director, Omar Bouhid.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.