El horror en Brumadinho abre debate sobre las privatizaciones y el control medioambiental

"Hace un poco más de tres años nosotros tuvimos un accidente muy similar a éste que ocurrió en Mariana en el mismo estado de Minas Gerais, entonces la conmoción pública es muy fuerte porque no podemos comprender cómo nada fue hecho para que no vuelva a pasar algo así", indicó Morais. "Brumadinho está en una región que vive mayoritariamente de la minería y otras actividades como el turismo. Ahora la mayor parte de la vida de esta región está afectada por el accidente , especialmente la vida de las poblaciones indígenas que son dependientes del río que ahora está sin vida. No sabemos todavía cuáles van a ser los impactos ambientales", agregó. "Hay un control muy bajo a las mineras. Tenemos más de 26.000 represas en Brasil, tanto de generación eléctrica como de minería, y sabemos que al menos 45 de ellas están en riesgo de que se rompan también pero no se hacen los controles para que esto no pase", alertó la investigadora de la UNILA.

"La empresa responsable por este accidente no sabe decir cuáles son sus otras represas que funcionan bajo el mismo sistema de Brumadinho, porque tanto esa como la de Mariana fueron construidas y funcionaban bajo un sistema que no es muy seguro. Creo que ahora se está poniendo en debate la cuestión del control estatal de este tipo de construcciones", señaló Morais.

"Vale era una empresa estatal hasta los años '90. Fue creada en el gobierno de Getulio Vargas y privatizada por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y solo ha presentado accidentes como los que vemos ahora después de su privatización, entonces hay ahí un indicio que tal vez la privatización esté sacando del Estado la función primordial del control", añadió.

"El actual presidente es un fanático de las privatizaciones. Su equipo económico, manejado principalmente por Paulo Guedes, es uno de los que está más a favor de las privatizaciones hoy en día en América Latina y están muy esperanzados de que van a privatizar algunos sectores claves de Brasil", dijo Morais en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, dialogamos sobre la realidad en Bolivia con el sociólogo y analista político Eduardo Paz Rada, tras las elecciones primarias del pasado domingo que abren el ciclo electoral de este año en el país.

"Fue una prueba para conocer cuál es el estado organizativo de los distintos partidos políticos. Y eso mostró claramente una gran distancia entre el MAS de Evo Morales que ha demostrado tener una presencia política de militantes en todo el país y en todas las regiones, en tanto que los partidos opositores han mostrado mucha debilidad porque no tienen una estructura a nivel nacional sino reacciones regionales en distintos departamentos", sostuvo Paz Rada.

"Lo que sí podría suceder es que para las elecciones de octubre las distintas fuerzas opositoras intenten generar una sola propuesta con un solo candidato, pero esto es muy difícil porque hay intereses distintos en las fuerzas políticas", agregó. "Sin duda que un proceso electoral implica un ascenso de conflictos y polémicas. Hubo un incidente producido por un botadero que desparramó gran parte de la basura sobre zonas colindantes y esto provocó un gran conflicto entre alcaldías que ha sido solucionado este martes por la intervención directa del presidente Morales", indicó el sociólogo.

Paz Rada también comentó el inicio de las obras de la primera industria siderúrgica en Bolivia. "Es un proyecto que desde hace 40 años no pudo avanzar particularmente porque la industria brasileña del hierro y del acero lo ha impedido y boicoteado sistemáticamente. Creo que habrá la posibilidad incluso de exportar el hierro y sus derivados a futuro, lo que da la posibilidad que la economía boliviana tenga un sustento de crecimiento continuo, si tomamos en cuenta que las industrias vinculadas al gas, fertilizantes y el litio también están en pleno proceso de desarrollo".

En el cierre cultural, conocemos más sobre "WeComm" que en el mes de mayo tendrá a Montevideo como sede del evento que reúne a los mejores exponentes de la comunicación digital en América Latina. Conversamos con uno de sus organizadores, Leandro Fagúndez. En este programa, también conversamos con el poeta chileno Luis Arias Manzo, fundador del "Movimiento Poetas del Mundo" acerca de esa iniciativa y sobre la situación en Venezuela y la "Carta de un inmigrante venezolano. Palabras a mi hermano".

