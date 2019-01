Opinión: "China es la única posibilidad de crecimiento que tiene África"

"La situación en Nigeria es muy grave desde el 2009, que se calcula muy mal contados, entre 50 mil y 60 mil muertos, provocados en una guerra que mantiene el grupo Boko Haram vinculado en un principio a Al Qaeda y desde 2015 al Daesh cuando hicieron un juramento de lealtad", indicó Calvo. "Nigeria es uno de los países más poblados de África con casi 180 millones de personas y es el segundo productor de petróleo de África y está en el 15º lugar en la escala mundial. Es un país extremadamente rico en bienes, pero extremadamente pobre en su población, dividido prácticamente en dos, un norte muy rural y musulmán y el sur católico y con algún tipo de industria", agregó.

"Boko Haram estaba teniendo un fuerte retroceso, pero tras el anuncio de las elecciones que serán el mes próximo, ha tenido avances produciendo una serie de atentados contra diferentes poblaciones civiles que han obligado prácticamente a vaciar varias aldeas y buscar refugio en Camerún, país vecino a Nigeria", advirtió el analista.

"Naciones Unidas tiene una delegación de casi 15 mil hombres de veinte países diferentes que están tratando de contener el impulso de los muyahidines en todo el sector del norte de Mali que particularmente está controlado por Francia, con una operación de unos 3 mil hombres", apuntó Calvo. "Francia tiene intereses particulares allí porque hay varias explotaciones de uranio y hay que tener en cuenta que prácticamente el 94% de la energía eléctrica que usa Francia proviene de las explotaciones de uranio de Mali", añadió. El analista también hizo referencia a la situación en Somalia, Libia y Egipto. Por otra parte, opinó sobre las posibilidades económicas de estos países en ese contexto. "Desde el Congreso de Berlín de 1880 en que Europa se dividió África como si fuese una torta, Europa ha sabido muy bien más allá de las condiciones políticas y económicas de África, sacarle sus frutos", subrayó.

"Desde principios del siglo XXI, China se ha metido muy fuerte a trabajar en diferentes países de África desde el punto de vista económico, y es la única posibilidad de crecimiento que tiene África. Europa ha sacado provecho sin que quede ninguna posibilidad de progreso para el propio continente. Si esto lo siguen manejando los europeos y norteamericanos, África se seguirá sumiendo en la pobreza absoluta", dijo Calvo en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, dialogamos con el ecuatoriano Santhiago Morales, secretario ejecutivo de la Plataforma Suramericana de Políticas Públicas (PLASUR), acerca de las denuncias de xenofobia contra migrantes en Ecuador y de la situación de la paz en la frontera con su vecina Colombia. "Lo que pasó en Ibarra es un tema completamente aislado porque dentro de la migración de muchos ciudadanos extranjeros no se han cometido esos mismos delitos. Quizás la reacción que tuvo esa ciudad en particular, de pequeños grupos reaccionarios, no fue una reacción en cadena o en social", sostuvo Morales.

"Nuestro país tiene una política que otorga a todos los migrantes el mismo derecho de trabajo, la seguridad social a cada uno de sus ciudadanos. Los migrantes tienen el derecho al trabajo en todos los ámbitos laborales, claro está regularizando su situación migratoria", añadió.

"También existe la universalización de la educación. En la Constitución del 2008 tuvimos un claro apartado en el artículo 3 que menciona que independientemente de la condición legal, sobre todo de los migrantes en el Ecuador, tienen derecho a la educación primaria, media y superior", dijo Morales.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la película "Los Tiburones", una producción uruguayo-argentina y ópera prima de la guionista y directora uruguaya Lucía Garibaldi. Conversamos con su productor, Francisco Magnou.

