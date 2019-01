Uruguay: las razones detrás de su propuesta de mediación para Venezuela

"La situación en Venezuela siempre le ha preocupado a Uruguay que no ha sido ajeno a los problemas que sufre como país y como pueblo hermano. Tiempo atrás, Uruguay aceptó la sanción por violación de la cláusula democrática porque Venezuela es un país del Mercosur", señalo Martínez Huelmo, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento uruguayo. "Esto no significa que Uruguay no siga bregando por que haya paz, diálogo y estabilidad política como dice muy bien el comunicado de México y Uruguay", agregó.

"Una cosa es sacar una tarjeta amarilla, pero otra muy diferente es lo que pretende Almagro y sus seguidores que son del partido de la intervención y lo que persigue Sanguinetti con el compromiso de la asfixia económica, es decir, llevar más guerra civil y más drama a la situación compleja que hoy se presenta en Venezuela", subrayó.

"El Frente Amplio y la cancillería uruguaya han establecido con esta línea de razonamiento algo muy comprometido con el sentir del americanismo, de los principios del derecho internacional y además con un compromiso que emerge por analogía de la propia constitución de Uruguay", sostuvo. "Porque el artículo 6 dice que los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos", añadió. "Tanto México como Uruguay podrían transformarse en el territorio donde se establezca esa mediación o reencuentro entre la oposición y el gobierno nacional de Venezuela", consideró el legislador.

"En la época de la dictadura uruguaya jamás se le ocurrió a Wilson Ferreira Aldunate ni al exilio frenteamplista pedir ni asfixia económica para el Uruguay ni tampoco intervención militar para sacar a los militares uruguayos del poder. Porque se entendió que eso no correspondía, no eran principios civilizados para quienes éramos oposición en ese momento y vaya que éramos reprimidos duramente en las calles y cárceles", dijo Martínez Huelmo en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', repasamos las declaraciones del embajador de Venezuela en Montevideo, Julio Chirino, durante un acto de solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro que se realizó frente a la sede diplomática en Uruguay. "El presidente Maduro recibió con beneplácito el planteamiento de Uruguay y México de buscar espacios de encuentro, espacios de diálogo, amparado en lo que es el respeto a la institucionalidad democrática y a la Constitución en Venezuela. Ese es el camino", declaró Chirino.

"Tenemos una grave amenaza que estamos denunciando en este momento que es la posibilidad de una intervención militar de los EEUU, como lo anunció su presidente y su vicepresidente. Ante ello decimos a los pueblos hermanos que esa amenaza es posible y latente, del país que más intervenciones ha generado en el mundo", agregó el embajador.

En el cierre cultural, recibimos en estudios a la venezolana Marialcira Matute y al uruguayo Isidoro Duarte, responsables del emblemático programa "Librería Mediática", una propuesta que combina la literatura y la comunicación. Ambos compartieron su experiencia e intercambios en la capital uruguaya así como su visión de la realidad en Venezuela.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.