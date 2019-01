Opinión: "Francia, Gran Bretaña y EEUU no están cumpliendo ninguna función a nivel internacional"

"La revolución francesa del siglo XXI pasa los sábados que es cuando salen a la calle los chalecos amarillos. Sin embargo, la iniciativa de Macron [de un llamado a un debate nacional] intenta institucionalizar la discusión y sacarlos de la calle para ponerlos en salas de reunión para que puedan decir lo que piensan", indicó Harari desde Francia. "En cierto sentido hay una victoria del gobierno porque ya se oyen voces divergentes dentro del movimiento de chalecos amarillos, pero es muy probable también que la legitimidad del gran debate esté todavía por conquistarse. Todavía Macron no tiene nada ganado en la calle", añadió.

"No hay una verdadera intermediación, es una democracia participativa. Si se procesa seriamente lo que la gente pide y si eso luego se lleva al acto con leyes que den legitimidad a las reivindicaciones, estaríamos frente a un cambio muy profundo, del tipo del que fue mayo del 68", sostuvo el analista.

"El 30 de marzo de este año las fronteras [de Reino Unido y Francia] se cierran. Van a necesitar pasaporte para ir de un lado para otro. Hay 10.000 vehículos que pasan bajo el túnel de La Mancha todos los días y un camión cada 30 segundos", explicó Harari respecto de la falta de acuerdo por el Brexit. "Ya Francia considera que es posible que esto pase y hoy el primer ministro dio la orden de reclutar 500 aduaneros más y están haciendo parkings en puntos de frontera previendo los retrasos gigantescos si no hay un periodo de transición, que tiene todavía una pequeña posibilidad que se consiga si Theresa May tiene los votos", añadió. El analista también se refirió a la situación en EEUU. "Hay un tire y afloje querido por el mismo presidente que termina en las cuatro semanas de cierre del gobierno que deja en la calle a 800.000 funcionarios que no pueden cobrar, que no solo es un problema para cada uno de ellos sino también para sus acreedores y la economía en general", subrayó.

"Son tres países líderes en el orden mundial, los tres miembros del Consejo de Seguridad y parte fundamental del liderazgo occidental. Y ninguno de los tres está cumpliendo ninguna función a nivel internacional, están todos mirando hacia dentro sus problemas internos", consideró el analista.

"Nos falta Francia para hablar del multilateralismo y una visión europea, nos falta Gran Bretaña con su saber con respecto a los problemas financieros y económicos y EEUU, gendarme del mundo, no puede ni ponerse de acuerdo con cuántas hamburguesas compra el presidente para festejar un campeonato de fútbol", dijo Harari en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la situación en México con el despliegue por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de una operación contra el huachicoleo o robo de combustible. "Los automovilistas han protestado que la gasolina, por lo menos en las grandes ciudades del país, no llega o está llegando con un poco de retraso y ha hecho que busquen otras alternativas de transporte. Es una de las principales afectaciones, pero por otro lado se ha asegurado el abasto de alimentos", indicó el sociólogo mexicano Aníbal García, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). "La oposición ha hecho un uso político de esta situación respecto a la estrategia del gobierno para combatir el robo de hidrocarburos, sobre todo en partidos políticos han expresado que la situación se asemeja a la de Venezuela, lo cual es totalmente incorrecto. E incluso se ha prestado en algunos medios para hacer noticias falsas respecto al desabasto en algunas ciudades y centros comerciales", agregó.

"Esto se va a prolongar y la estrategia [del gobierno] es hacer uso de otras instituciones como el servicio de administración tributaria para cuadrar la forma en la que se está lavando el dinero. Ya se empezaron a dar algunos nombres de personas que están siendo judicializadas, tanto empresarios como ex directivos de Pemex", sostuvo García.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la gira internacional "Identidad" de la Orquesta Juvenil del SODRE de Uruguay, que recorre distintos destinos como Cuba y EEUU, llevando la música del tango y otros ritmos nativos sudamericanos. Dialogamos con el maestro Ariel Britos, director fundador de la Orquesta.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.