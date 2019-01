Samuel Pinheiro Guimaraes: "Es inédito que Brasil base su política externa en conceptos religiosos"

El embajador Samuel Pinheiro Guimaraes, ex Secretario General de Itamaraty y ex Ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil, dialogó con 'GPS Internacional' sobre las peculiaridades de la nueva política exterior brasileña en la administración Bolsonaro.

"Hubo un cambio importante durante el gobierno de Michel Temer, pero ahora estamos delante de conceptos nuevos como el de "globalismo", que es algo que nadie ha definido bien. Parece decirse que es una conspiración que involucra a George Soros y ONGs y parte de un esquema global de imposición", señaló Pinheiro Guimaraes.

"El presidente Trump es un poco el modelo. Mucho de lo que se dice hoy en Brasil se asemeja a lo que dice Trump y como su posición respecto a las Naciones Unidas es muy negativa entonces en Brasil también es negativa", agregó.

"Lo que se pretende con esto no es muy claro. Toda la política de acuerdos bilaterales y eyección del multilateralismo muestra que las iniciativas de la política exterior brasileña están muy próximas sino iguales a las iniciativas de la política exterior norteamericana", consideró Pinheiro Guimaraes.

"Esta cuestión de [el traslado de la embajada en Israel a] Jerusalén es muy interesante porque ellos creen que sería un paso para el juicio final. Hay declaraciones en Brasil de los líderes de que es muy importante porque sería un paso en dirección a la batalla final entre el bien y el mal, el Armageddon. Son conceptos nuevos", advirtió el embajador. "Hay que leer a Olavo de Carvalho, el ideólogo de Bolsonaro, de su familia, del ministro de Relaciones Exteriores y del de Educación. Es una iniciativa inédita en la historia de Brasil y del mundo, basar la política externa en conceptos religiosos. Ni Israel ni Irán basan su política externa en conceptos religiosos", añadió.

"Creo que es muy difícil [que Brasil salga del Mercosur] porque una de las características de la situación que hay en Brasil es la ignorancia, que no es sinónimo de estupidez, sino que es no conocer los temas. Cuando se dice que el Mercosur perjudica a Brasil no saben que la mayor parte de las exportaciones brasileñas van al Mercosur, específicamente a Argentina con la que hay un acuerdo de las grandes compañías productoras de automóviles", dijo Pinheiro Guimaraes en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la realidad en Paraguay donde el Estado fue demandado a pagar una indemnización a dos ex dirigentes del Partido Patria Libre que en su momento fueron acusados por delitos de lesa humanidad, terrorismo, secuestro y tortura. Consultamos al fiscal Ricardo Merlo. "El Estado paraguayo soporta una demanda por 63 millones de dólares ante la Corte Interamericana. Arrom y Martí son personas que están procesadas por el secuestro de María Edith Debernardi. Ellos estaban ya en las puertas del juicio oral pero se fugan a Brasil. Antes de fugarse denuncian que ellos también estaban secuestrados por funcionarios del Estado", indicó Merlo. "El año pasado nos comunican que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe número 100 en el cual recomiendan a Paraguay darle satisfacción integral material. El Estado paraguayo ha sido firme y claro y ha hecho una contestación que ha sido obviada por la CIDH y luego pasó a la Corte Interamericana", agregó.

"Lo grave de esto es que si fue un montaje, un auto secuestro por parte de ellos, y luego pueden tomar esta cantidad de dinero como indemnización sentaría un grave precedente de que otros grupos dedicados a la delincuencia organizada pudieran fingir o simular esto y tendríamos sentencias de la Corte que estaría avalando un desfalco a los estados", consideró Merlo.

En el cierre cultural, conocemos más sobre el 10º Encuentro Internacional de Músicos denominado "Jazz a la Calle", un evento que se ha vuelto tradicional en Uruguay, que se realizará a partir del sábado 12 de enero en la ciudad de Mercedes. Conversamos con Mariana Zarauz, una de las organizadoras del festival.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.