Las crisis de migrantes ponen en cuestión el modelo de globalización actual

Para Luis Porto, asesor principal de estrategia y desarrollo organizacional de la OEA, "el fenómeno migratorio llegó para quedarse" en América Latina. "Desde OEA estamos viendo que la migración es un fenómeno que parecía del mar Mediterráneo, pero no lo es, sino que lentamente se está transformando en un fenómeno mundial por diferentes motivos: a veces por guerras internas o conflictos sociales dentro de los países, por temas de desastres naturales y cambio climático, por polarización, desigualdad y pobreza o insatisfacciones por los canales de participación política", sostuvo Porto, economista y exvicecanciller de Uruguay. "Creo que el fenómeno migratorio llegó para quedarse. Porque, además, desde una explicación económica, se da un modelo gravitacional, es decir la masa atrae. Cuando llega gente a un país de un determinado lugar, la persona que quedó ya sabe que tiene un familiar o amigo con quien quedarse hasta conseguir trabajo", agregó.

En Chile una importante llegada de inmigrantes haitianos ha sacudido socialmente al país sudamericano. Para el periodista, Raúl Martínez, "la situación de los inmigrantes en Chile es un tema que está surgiendo en los últimos años con una inmigración bastante fuerte, en particular, de Haití. Años anteriores la inmigración que hubo aquí fue la peruana que ya está más asentada", indicó. "Hay empleos precarios y condiciones de vida que son a veces hasta infrahumanas. Chile no tiene las herramientas lamentablemente para poder dar cuenta de esa inmigración que viene a buscar una nueva oportunidad, un futuro mejor, como lo tuvieron cientos de miles de chilenos desde 1973 en adelante y en particular después con la crisis económica en plena dictadura en 1980, que llegaron no solamente a países latinoamericanos sino también a Australia y los principales países de Europa", subrayó Martínez.

El tema de la caravana de migrantes de centroamericanos también acaparó la agenda informativa de los últimos meses. Consultado por GPS Internacional, Gerardo Torres, secretario de relaciones internacionales del opositor Partido Libertad y Refundación de Honduras, señaló que "la caravana de migrantes es un reflejo más de la crisis que se vive en Honduras. Ésta es la segunda que se hace en el año, obviamente ya con un tamaño mucho mayor que la primera. Las caravanas se han hecho en Honduras y en Centroamérica ya hace muchos años y eran en general de madres que salían juntas a buscar a sus hijos o hijas desparecidos en la ruta migratoria". "La crisis generada por el fraude de noviembre del año pasado, de haberse llevado a los militares a las calles matando a más de ochenta personas durante protestas pacíficas y del encarcelamiento de opositores políticos, más la precarización que ya viene sufriendo Honduras, hicieron que la caravana de febrero de este año no solamente tuviera a las madres, sino que se sumaron otras personas", añadió Torres.

En tanto, el analista geopolítico Alfredo Jalife-Rahme, columnista de Sputnik y diario La Jornada, hizo referencia a la dramática situación en la frontera de México y EEUU.

"No puede ser que en la etapa de Obama hayan desaparecido 2300 niños y ahora se ha estado manejando que desaparecieron 1300. Es lo que yo llamo un canibalismo psicológico. ¿Cómo EEUU puede seguir hablando y perorando sobre derechos humanos que son derechos humanos enjaulados?", subrayó.

"Estamos frente a una guerra demográfica que no se atreve a decir su nombre. Porque hoy los Wasp son el 62% frente al 18% de latinos, cuyo 80% son mexicanos, y Trump tiene pavor de perder ese supremacismo", consideró Jalife-Rahme.

Además, Raquel Pozzi, experta en asunto del Magreb árabe, explicó algunas características y alcances del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular de ONU aprobado en Marruecos. "Es muy importante, aunque simbólico, porque sabemos que todos estos acuerdos que genera la ONU y sobre todo estos pactos no son vinculantes, no generan compromiso y son solo una formalidad, pero es un inicio para ponerlo en la agenda de los problemas internacionales que atraviesa en este momento el Magreb árabe y el África negra", señaló la experta. "Lo que se intenta con este Pacto es demostrar que los países de la Unión Europea tienen toda la voluntad de generar acuerdos, pero en definitiva van a terminar en algunos puntos favoreciendo a las grandes compañías trasnacionales que nosotros conocemos que van a tener una mano de obra barata", dijo Pozzi.

Otro fenómeno relacionado es el de los refugiados. Sobre el tema conversamos con Jorge Aroche, presidente del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Torturas y CEO de la organización STARTTS con sede en Australia. "A mediados de los '80 teníamos una cantidad de gente que llegaba de Latinoamérica, principalmente de Chile y El Salvador, con situaciones de tortura muy graves que obviamente incidían en la forma en que podían afrontar los desafíos que encontraban en Australia. Al mismo tiempo, algo similar pasaba con gente que venía de Vietnam, de Camboya y de Laos", indicó Aroche. "Hay una situación muy compleja con una cantidad de minorías étnicas y religiosas que han sido perseguidas durante mucho tiempo. Lamentablemente la tortura se utiliza como una herramienta de control social. Desde Siria e Irak los casos que hemos estado viendo sobre todo con los yazidis, los asirios, los mandeos y caldeos son realmente tétricos, con muchos más casos de tortura y abuso de niños de lo que solemos recibir en otras situaciones mundiales", agregó.

"Atravesamos un contexto mundial donde países que tradicionalmente han puesto dinero en la ONU para apoyar este tipo de servicios, como EEUU o algunos países europeos, ahora están reconsiderando esa posición. A pesar de que tenemos más refugiados que nunca, más de 60 millones, la situación mundial en cuanto a financiamiento es una de las peores que hemos experimentado en los últimos 30 años", advirtió Aroche.