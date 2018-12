Cumbre del Mercosur: renovado compromiso por integrar un polo regional dinámico

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, entregó la presidencia pro témpore del bloque a Argentina. "El Mercosur no es ni será perfecto. Probablemente ni siquiera es lo que cada uno de nosotros razonablemente desea para este bloque y espera del mismo. Pero aun así es lo mejor que quienes lo integramos hemos sabido o podido construir conjuntamente en un contexto dinámico y siempre complejo de este mundo", subrayó Vázquez.

"Para progresar no basta con crear consumidores, hay que formar ciudadanos. Y la ciudadanía no es salir de compras y tener más. Si la integración no tiene al ser humano como raíz y objetivo, si no es clave de ciudadanía y democracia, la integración no tiene sentido", añadió.

Por su parte, el presidente argentino, Mauricio Macri, hizo hincapié en la agenda externa y denunció la situación social y política en Venezuela . "Quiero renovar el compromiso absoluto de Argentina con el Mercosur. Tenemos que redoblar los esfuerzos en nuestra agenda externa. En estos años avanzamos como nunca en el acuerdo con la Unión Europea. Pero no es el único. Tenemos varias negociaciones en curso con bloques y con países. Tenemos múltiples opciones para proyectar nuestra inserción internacional y el Mercosur es la plataforma que elegimos para salir juntos al mundo", expresó Macri. "La región enfrenta una crisis humanitaria que requiere esfuerzos inmediatos. No solo para resguardar los derechos de millones de venezolanos que escapan del hambre, la violencia y la falta de oportunidades sino también de la dura represión de su propio gobierno", consideró.

En tanto, el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez se presentó en la Cumbre por primera vez desde que asumió la presidencia de su país. "Para el Paraguay la integración regional es un imperativo. En los procesos de integración las fronteras no nos separan, nos unen. Y por ello debemos construirlo con respeto a los autonomías y realidades de cada país, basados en intereses compartidos", señaló Abdo Benítez.

"El comercio intra-Mercosur tuvo un incremento significativo en los últimos años. Lo mismo está pasando en el ámbito de las inversiones. Este potencial deberá ser valorizado para fortalecer la integración productiva de modo que se aprovechen aún más las bondades de nuestros factores de producción y la capacidad de consumo de nuestros mercados", añadió.

© REUTERS / Mariana Greif Michel Temer destaca al Mercosur como generador de comercio e inversiones

De parte de Bolivia, país que está en camino de convertirse en miembro pleno del bloque, su presidente Evo Morales resaltó las oportunidades que brinda la integración a pesar de las diferencias ideológicas. "Qué bueno sería constituir como Mercosur y Unasur un espacio para nuestros economistas y planificadores, tal vez a la cabeza de nuestros bancos centrales de Suramérica, donde este grupo permanentemente deba reunirse y ver qué problemas tendremos de acá a cuatro, seis o diez años en la parte económica", sostuvo.

"Está en debate permanente el tema de la migración. Nos hemos planteado la ciudadanía sudamericana, como la ciudadanía universal. Hay que construir puentes de integración y no muros de exclusión. Porque finalmente somos una gran familia", subrayó Morales. Asimismo, el presidente de Brasil, Michel Temer participó por última vez de la Cumbre a pocos días de traspasar el mando de su país al electo Jair Bolsonaro.

Además en 'GPS Internacional', recibimos en estudios al analista argentino Miguel Ángel Barrios, autor de varios libros, entre ellos el "Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica" y "Geopolítica de la Seguridad en América Latina". "El narcotráfico y el crimen organizado es un actor político de la política internacional. No es solamente un actor económico que a través de un modus operandi del delito genera renta económica", explicó Barrios. "Hemos visto, por ejemplo, que el Chapo Guzmán empieza a acusar a los presidentes de México de pagarles sobornos de forma permanente e inclusive ha salido un libro del hijo de Pablo Escobar donde dice que su padre era agente de la CIA", agregó.

"La DEA que aparece como el principal organismo que debe controlar es un fracaso absoluto y EEUU es el principal país consumidor de droga del planeta. Están en emergencia nacional por la cuestión de los opiáceos, es una cosa que no se habla y Trump firmó por decreto esa emergencia", sostuvo Barrios.

En el cierre cultural, conocemos más sobre Rapa Nui, una isla volcánica de la polinesia que es territorio chileno y es la isla habitada más remota del planeta, famosa además por sus sitios arqueológicos, que en los últimos tiempos está sufriendo las consecuencias del cambio climático y el aumento del nivel del mar. Conversamos con Enrique Tucki, encargado de la unidad temática de la CONAF en Rapa Nui.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.