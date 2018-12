Argentina: movimientos sociales buscan evitar otro 2001 frente al aumento de la pobreza

"Al 33,6% de pobreza hay que agregarle un 44% del área metropolitana, es decir, las ciudades que rodean la capital federal y que en los jóvenes menores de 17 años a nivel nacional suman el 51% de pobreza, lo cual hace una situación muy dramática y compleja", indicó Onorato, secretario de políticas sociales del Movimiento Evita e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

"Esto es un claro indicio de lo que es este modelo económico que está llevando adelante Macri, un gobierno que favorece la timba financiera y la especulación, lo único que produce es pobreza. Nosotros entendemos que este modelo de Macri fabrica pobres", añadió.

"Hay mucha bronca en nuestra sociedad, pero también los sectores populares estamos mucho más organizados que en el 2001 o que en 1989 y tenemos claro que en esas situaciones de crisis los que llevamos las de perder y los que sufrimos los muertos somos los pobres", sostuvo Onorato.

"Hemos conseguido el aguinaldo social, la apertura de programas cooperativos, que son paliativos sociales que no resuelven los temas de fondo, pero que significan un peso más en el bolsillo de los más humildes que la están pasando muy mal", subrayó el dirigente social. "Hay una búsqueda de consenso a través del diálogo responsable, sin banderías partidarias, sin participación del Estado, junto a empresarios, sindicatos, movimientos populares, cooperativistas y mutuales nos hemos puesto de acuerdo en que este rumbo es perjudicial para nuestros representados y si no se hace eje en la producción, el trabajo y la industria va a ser muy difícil que Argentina pueda salir adelante", agregó.

"El gobierno llegó con tres eslóganes: unir a los argentinos y la sociedad está más fragmentada; pobreza cero y la pobreza no para de crecer; y el gobierno dijo erradicar la violencia y el narcotráfico y ambas han crecido producto de la ausencia del Estado y de la impericia de la gestión pública", dijo Onorato en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', dialogamos con la analista Raquel Pozzi, experta en asunto del Magreb árabe, acerca del posible impacto en esa zona de África del Pacto Mundial de las Migraciones aprobado en Marruecos. "Hay una heterogeneidad en el Magreb árabe no solamente por una cuestión cultural, sino también política, social y económica. Todos y cada uno de estos países tienen acuerdos comerciales y dependen también de la Unión Europea. Y hay grandes conflictividades internas en cuanto al tránsito de personas que intentan llegar hacia las costas europeas", destacó Pozzi. "Por eso es muy importante, aunque simbólico, porque sabemos que todos estos acuerdos que genera la ONU y sobre todo estos pactos no son vinculantes, no generan compromiso y son solo una formalidad, pero es un inicio para ponerlo en la agenda de los problemas internacionales que atraviesa en este momento el Magreb árabe y el África negra", agregó la experta.

"Lo que se intenta con este Pacto es demostrar que los países de la Unión Europea tienen toda la voluntad de generar acuerdos, pero en definitiva van a terminar en algunos puntos favoreciendo a las grandes compañías trasnacionales que nosotros conocemos que van a tener una mano de obra barata", consideró Pozzi.

En el cierre cultural, conocemos más sobre el movimiento internacional "Our Voice" compuesto por jóvenes de diversas partes del mundo que a través del arte y la acción social denuncian las injusticias que se viven en nuestras sociedades. Dialogamos con una de sus fundadoras, Sonia Bongiovanni y con Diego Grachot, su coordinador en Uruguay.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.