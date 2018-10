Kintto Lucas: "Hay una consolidación del proyecto conservador en América Latina"

"En el Ecuador de Rafael Correa hubo una transformación total en un país que en algunos sectores sobre todo rurales vivía casi que en el medioevo. Hubo una modernización total, capitalista pero total, con una llegada de la infraestructura a lugares donde nunca había llegado y una redistribución vía reforma impositiva que ayudó a muchos sectores a salir de la pobreza", sostuvo Lucas.

"En realidad Lenín Moreno nunca fue una persona de izquierda sino vinculado lateralmente al progresismo, pero cuando se le eligió como candidato a presidente se tenía la idea de que, si bien su gestión no iba a ser más radical, iba a mantener y oxigenar ciertas cosas, una continuidad sin profundizar", agregó.

"El problema es que en realidad cambió totalmente. Hizo una alianza no solo con los sectores de derecha sino con los sectores de poder que estaban desplazados, los banqueros y grandes exportadores e importadores, que nunca dejaron de ganar dinero, y empezó a perseguir a sus excompañeros", señaló el escritor y político. "Hay un acercamiento a EEUU en el sentido de ceder soberanía. Cuando yo estaba de vicecanciller, EEUU había propuesto en varios momentos y nosotros nos opusimos a firmar determinados acuerdos para hacer inteligencia en la frontera e involucrarnos en el conflicto colombiano. Hoy hay una visión distinta de los que es soberanía y de las alianzas estratégicas fuera y dentro de América Latina", subrayó Lucas.

"Hay una consolidación del proyecto conservador en América Latina. Lo de Bolsonaro va más allá, porque no es solo en lo económico sino en lo político-ideológico. Y no en cualquier país, porque si esto pasa en Paraguay o Uruguay no hay incidencia como en Brasil", opinó el ex vicecanciller de Ecuador.

"Bolsonaro sería la consolidación de un proyecto que va mucho más allá de una visión neoliberal de la economía, es un proyecto mucho más fascistoide, con una mirada de cierre de derechos que solo se tenía en la época de las dictaduras", dijo Lucas en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', navegamos por la sociedad y la cultura. Conocemos más sobre el Festival Internacional de Poesía que tendrá lugar en las ciudades uruguayas de Montevideo y Florida con la participación especial de destacadas figuras de Alemania, España, Bolivia, Chile y Puerto Rico. Conversamos con el creador de esta iniciativa, el periodista Luis Marcelo Pérez.

También hablamos sobre una de las referencias de la música popular uruguaya y rioplatense, el "negro" Rubén Rada, que presentará un espectáculo distinto junto a la Orquesta Sinfónica del Sodre de Uruguay. Entrevistamos al director de la Orquesta, Diego Naser.

