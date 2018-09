Venezuela y China: una alianza económica con miras a un destino común

"Para quienes han estado cerca del mundo de la diplomacia y particularmente conocen el funcionamiento de la diplomacia asiática, no es menor la recepción que le dio el presidente Xi Jinping al presidente Nicolás Maduro. El despliegue en la recepción, protocolo y honores brindados dan la pauta de la alta importancia que existe en la relación binacional", señaló Siris.

"Fue realmente una visita de muy alto nivel de la que el presidente Maduro trae 28 acuerdos firmados. En materia de producción petrolera probablemente los más significativos. Se acordó la duplicación de la cantidad de barriles de petróleo que produce Venezuela con el objetivo de cumplir con China un acuerdo para surtirle un millón de barriles de petróleo por día", agregó.

"Hay un compromiso de China, esto es importantísimo, de comprarle a Venezuela 20.000 millones de dólares en productos producidos y exportados por Venezuela. Hay cerca de 300 empresas venezolanas que en este momento están exportando al mundo y van a estar presentes en la Feria Mundial de Comercio de Shanghái", subrayó el periodista. "Maduro destacó que su gobierno se va a adherir a la doctrina del destino común de la humanidad planteado por China y por lo tanto se apuesta a lograr altos niveles de respeto, convivencia e incremento de las relaciones particularmente en los ámbitos culturales y comerciales, que permita que los países se relacionen en un marco de respeto e igualdad sin imponerle a nadie condiciones", indicó Siris.

El periodista también comentó las polémicas declaraciones del secretario de la OEA, Luis Almagro. "Termina siendo muy ridículo que el gran expulsor de migrantes en este continente que es Colombia y el segundo que es México sean tratados como democracias ejemplares a pesar de las gravísimas violaciones de los derechos humanos y enormes niveles de desigualdad, violencia y miseria que viven esos países. Sin embargo, se pretende presentar a Venezuela en una condición que ha llevado a algún personaje incluso a ensayar hipótesis bélicas", resaltó.

"Incluso dentro de la inmensa mayoría de los sectores de la oposición venezolana ese planteo por supuesto no ha tenido ninguna cabida, como es de esperar, porque las guerras cuando se desatan no tienen colores políticos y las bombas no pueden identificar a quién voto cada uno en las elecciones", dijo Siris en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la realidad social e institucional en Honduras, en especial lo vinculado al juicio por el asesinato de Berta Cáceres y la instalación del diálogo político, junto al analista y escritor Ricardo Salgado. "Berta Cáceres no solo era una activista por el ambiente sino que era una dirigente revolucionaria antiimperialista en Honduras. Ella era candidata a la vicepresidencia en 2009 cuando sucedió el golpe de estado. A nivel local desafortunadamente se trata de un caso muy sonado que sigue absolutamente en la impunidad", señaló Salgado. "Es una política del estado de Honduras, bajo los gobiernos que partieron del golpe de estado, el acosar y destruir todas las actividades de los movimientos sociales que se opongan a la profundización de las medidas neoliberales en el país", opinó.

"Hay pocas expectativas en el diálogo político. El fraude electoral que terminó con todos los eventos de finales de 2017 y comienzos de 2018 fueron avalados completamente por EEUU y además ignorados completamente por la OEA y la Unión Europea. Entonces los mediadores entraron aquí a cumplir más bien la función de facilitadores", sostuvo Salgado.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la muestra "Los maestros se visitan" en que los museos de la Ciudad Vieja de Montevideo dedicados a destacados artistas uruguayos como Joaquín Torres García, José Gurvich y Pedro Figari intercambiarán cientos de dibujos. Dialogamos con la directora del Museo Gurvich, Vivian Honigsberg.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.