Luis Porto, asesor de la OEA: "El fenómeno migratorio llegó para quedarse"

"Estamos frente a un momento de inestabilidad en varios países de la región. Los motivos son múltiples y complejos, es muy difícil encontrar una causa. Pero simplificando hay temas económicos, sociales y políticos que llevan a que exista cierta debilidad institucional e incremento de la conflictividad y la polarización", señaló Porto.

Más información: La ONU y la OEA piden a América Latina no criminalizar migración venezolana

"Desde el punto de vista económico ahora la situación ha cambiado. No se crece tanto y los gobiernos no están en condiciones de cubrir las nuevas expectativas y demandas y eso lleva a determinada frustración por parte de los ciudadanos", agregó.

© AFP 2018 / Erika Santelices Secretario general de OEA llega a Colombia para evaluar impacto de migración venezolana

"Desde OEA estamos viendo que la migración es un fenómeno que parecía del mar Mediterráneo, pero no lo es, sino que lentamente se está transformando en un fenómeno mundial por diferentes motivos: a veces por guerras internas o conflictos sociales dentro de los países, por temas de desastres naturales y cambio climático, por polarización, desigualdad y pobreza o insatisfacciones por los canales de participación política", sostuvo Porto, economista y exvicecanciller de Uruguay. "Creo que el fenómeno migratorio llegó para quedarse. Porque, además, desde una explicación económica, se da un modelo gravitacional, es decir la masa atrae. Cuando llega gente a un país de un determinado lugar, la persona que quedó ya sabe que tiene un familiar o amigo con quien quedarse hasta conseguir trabajo", añadió. "Nuestra preocupación es que la gente cuando llegue a un determinado país tenga el mismo acceso a derechos que cualquier connacional de ese país, que no sean marginados o discriminados, que no exista xenofobia", subrayó.

"Si están llegando médicos, no deberían estar trabajando de mozos. Para eso es necesario reconocer los títulos y eso implica todo un trabajo de reconocimiento curricular, de trabajar con los gremios profesionales en cada país, de armar leyes y en eso también la OEA está dispuesta a trabajar para hacer una armonización normativa", dijo Porto en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos en profundidad la situación de la demanda de Ecuador y damnificados contra la petrolera Chevron tras un reciente laudo del Tribunal de la Haya, junto al abogado y exasambleísta ecuatoriano Virgilio Hernández. "A ninguno de nosotros los latinoamericanos nos sorprende cómo actúan los tribunales arbitrales que generalmente lo hacen a favor de las grandes empresas trasnacionales y en contra de los intereses de los estados", consideró Hernández. "El laudo arbitral pretende, de forma inconstitucional e ilegal, anular una sentencia que dictó la justicia ecuatoriana y que obliga a que la empresa pague a los pobladores, colonos, pueblos indígenas y campesinos 9.5000 millones de dólares como reparación", señaló. "El laudo se extralimita, confunde dos cosas totalmente distintas. Uno es el litigio que tienen los pobladores concentrados en la Unión de Afectados por Texaco que por más de 25 años han venido litigando. Y otra son las decisiones arbitrales en que el estado ecuatoriano ha tenido que defenderse por acciones interpuestas por la empresa contra el estado", agregó el abogado ecuatoriano.

Tema relacionado: Afectados por Chevron en Ecuador buscarán cobrar indemnización en Canadá

"Si algo se puede rescatar de este malhadado laudo es que los árbitros de La Haya reconocen dos cosas fundamentales: que existió contaminación y que no se ha podido comprobar que exista interferencia del gobierno ecuatoriano en los tribunales de justicia del Ecuador", subrayó Hernández.

En el cierre cultural, nos referimos al lanzamiento de la Comisión 100 años de Mario Benedetti, pues en 2020 se cumplirá el centenario del nacimiento del destacado poeta y escritor uruguayo. Dialogamos con la presidenta de la Fundación Mario Benedetti, Hortensia Campanella, para conocer las actividades que se realizarán en conmemoración.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.