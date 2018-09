¿Se busca privatizar el Acuífero Guaraní?

© AP Photo / Tsering Topgyal ¿Guerra de las aguas? Cuatro países sudamericanos ante el desafío de proteger un tesoro

"He presentado esta propuesta porque hay una iniciativa en el congreso brasileño donde plantean la privatización del Acuífero Guaraní, un bien de gran valor, para enajenar su dominio y dejarlo en manos de la empresa privada", señaló Ricardo Canese, diputado del Parlasur por el Frente Guasú de Paraguay. "Corresponde que los pueblos y los representantes que estamos en el Parlasur y los distintos congresos, así como los gobiernos, nos pronunciemos claramente de que el Acuífero Guaraní es propiedad exclusiva de los pueblos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y que no va a ser utilizado para provecho propio por ninguna empresa trasnacional, como están de hecho algunas interesadas", agregó.

"He recibido apoyo de parlamentarios de todos los países y prácticamente de toda la bancada paraguaya. Es algo que traspasa las ideologías, creo que podemos tener si no una unanimidad una amplia mayoría. Y un pronunciamiento del Parlasur, aun cuando no es vinculante, tiene una influencia muy grande", subrayó Canese.

El parlamentario también hizo referencia a otros asuntos de política exterior de su país. "Acompañamos la decisión del gobierno de Abdo Benítez de retirar la sede de la embajada de Jerusalén y llevarla nuevamente a Tel Aviv. Es en concordancia con las disposiciones de las Naciones Unidas. Creo que es una actitud responsable que apoyamos", consideró. "Que el gobierno del estado palestino quiera abrir una sede diplomática en Asunción es una muy buena noticia, inclusive Turquía también. Nosotros como Frente Guasú vamos a apoyar la más amplia apertura y relacionamiento con todas las naciones y pueblos del mundo", dijo Canese en entrevista con Sputnik y radio M24.

Te puede interesar: Vicepresidente de EEUU reclama a Paraguay que mantenga su embajada en Jerusalén

Además en GPS Internacional, dialogamos con Marcelo Omar Fernández, presidente de la Confederación General Empresarial de Argentina (CGERA), acerca del impacto de la crisis económica en las pymes . "Nos encontramos las pequeñas y medianas empresas en un momento muy complejo porque en general en Argentina se ve desfinanciado el mercado interno y con poca actividad, y encima competimos con los productos importados habiendo recesión y baja del consumo", explicó Fernández. "Necesitamos que la Afip que nos cobra los impuestos cuando nosotros nos estamos atrasando suspenda los embargos por 60 días, porque nos estamos atrasando con los impuestos debido a esto y si una cuenta es embargada ya no podemos operar y nos manda al mercado marginal", añadió.

"Nosotros representamos el 75% de la mano de obra y somos el 99% de las empresas del país. Aquí en Argentina hay unas 4500 empresas catalogadas como grandes y el otro universo que son unas 800.000 son pymes con un promedio de 10 trabajadores por empresa", destacó Fernández.

En el cierre, recibimos como cada mes la columna de Vicente Plata, oficial a cargo de la representación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Uruguay. En esta oportunidad el tema central fue el agro sustentable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También hablamos de cultura y de recitales a beneficio en la llamada "Campaña del Juguete" con la participación de músicos uruguayos y argentinos. Conversamos con Emilio Pérez Miguel, gestor cultural de esta iniciativa.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.