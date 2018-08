Argentina: "grupos económicos locales promueven una transición de gobierno"

"El modelo de gobierno, el esquema específico económico-financiero y los intereses con los cuales se conformó, ha fracasado porque se resquebrajó desde marzo y hoy ha llegado a su punto de crisis estructural ", indicó Formento. "La instancia de default está planteada, alcanza con que EEUU a través del FMI no respalde al gobierno de Macri y no gire los 3.000 millones de dólares que había anunciado el presidente y nunca confirmó Lagarde", agregó. "La corrida financiera es entre grupos financieros y su principal objetivo son los grupos económicos locales y sus empresas y el gran indicador está en la pérdida del valor de las acciones de esos grupos en Wall Street", sostuvo el analista.

"Considero que el gobierno de Macri ya ingresó en el camino de la transición porque los grupos económicos locales argentinos seguramente ya están trabajando en términos de consolidar un gran acuerdo nacional que amplíe el espectro de apoyo político y social para terminar de romper con los actores financieros trasnacionales y desalojarlos del gobierno", sostuvo Formento.

"Hoy los BRICS e incluso el Papa Francisco deben ser tomados en cuenta porque son los únicos respaldos para hacer frente a la presión internacional de las distintas opciones financieras trasnacionales", añadió.

"La situación es mucho más compleja que la del 2001 y no hay posibilidad de estallido de las mayorías nacionales y populares porque éstas se encuentran organizadas y movilizadas desde fines de abril de 2016. Sí lo que hay es posibilidad de un grado mayor de movilización y politización", dijo Formento en entrevista con Sputnik y radio M24.

© REUTERS / Mike Segar Rusia bloquea en el Consejo de Seguridad de la ONU informe sobre Corea del Norte

Además en GPS Internacional, consultamos a María del Pilar Álvarez, experta en asuntos del Este Asiático, sobre la situación en la península de Corea y el significado de los gestos que se realizan recíprocamente en un escenario de creciente cooperación. "En 1972 como corolario de la firma del Tratado de Amistad EEUU-China, dialogan las Coreas por primera vez, pero no va a quedar en nada. A partir de ahí los movimientos sociales que surgen en los 70' y 80' forman parte central del discurso que impulsa la democratización, y la reunificación y reencuentro de familias era muy importante", señaló Álvarez. "Se están dando pasos gigantes dentro de lo que permite el escenario. Han reactivado los proyectos de cooperación económica y la reunión de familias que desde octubre de 2015 habían llegado a su fin", agregó la experta.

"No se conoce otro tipo de paz que no sea la cooperación en múltiples niveles y eso ya es mucho. No quiere decir que haya una unificación en el corto plazo constituyendo un solo país ni que se abandonen las tensiones entre EEUU y Corea del Norte que fluctúan, son cíclicas y vuelven a aparecer", indicó Álvarez.

En el cierre, conocemos más sobre las conclusiones de un estudio regional realizado en varios países latinoamericanos en que se analizó la conducta de los motociclistas con el objetivo de identificar los riesgos e infracciones más frecuentes. Conversamos con la gerente de marketing y responsable de seguridad vial del Automóvil Club del Uruguay, Rosina Rubio.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.