India: el "jugador global" desconocido por los latinoamericanos

"Hay un enorme desconocimiento acerca del importantísimo rol que juega India hoy por hoy en la arena internacional. Es un "big player" mundial y todos sabemos a esta altura que el desplazamiento del centro de poder geopolítico al continente asiático es totalmente palmario", sostuvo Olivera.

"Teniendo en cuenta el crecimiento económico del 7% anual que tiene India y atendiendo al rol que tiene en los foros internacionales, al lugar que ocupa en la región y al enorme ímpetu que tiene de contrarrestar un poco el avance de China en Asia, es absolutamente relevante y se impone que nosotros en América Latina y el Caribe mantengamos relaciones con ellos y sepamos bien en qué consiste su multiculturalidad", añadió.

"China le ganó de mano a India y se interesó en la región latinoamericana muchísimo tiempo antes. Brasil y México son los actores con los que India ha tenido más vínculo. Hubo por supuesto visitas de primer nivel, no han sido muchas, pero el intercambio ha sido muy básico. Esperamos que ahora con la oportunidad del G20 que el primer ministro Narendra Modi viene a Buenos Aires sea un momento de aprovechar la cooperación", consideró Olivera.

"El discurso que dio Modi con motivo de cumplirse 71 años de la independencia de India de la Corona Británica está inserto en un contexto en donde claramente él está posicionándose de muy buena manera frente a las próximas elecciones", indicó la especialista.

"Fue absolutamente categórico y gráfico de los desafíos ante los que se presenta India hoy: el tema de la creación de empleo, de brindar una cobertura de salud para tantos millones de personas, la desigualdad y un gran problema de género muy visibilizado últimamente por violaciones de menores que han tenido como consecuencia linchamientos y conflictos internos", dijo Olivera en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', actualizamos la realidad política y social en Argentina a raíz de las investigaciones de los "cuadernos de la corrupción" y las dificultades que presenta la situación económica. "El tema de los "cuadernos" apunta a supuestas coimas que muy importantes empresarios argentinos habrían realizado en lo que se llamó la "patria contratista". Es una caja de Pandora que no está bien llevada que se puede abrir en cualquier momento y salpicar no solo a funcionarios del anterior gobierno sino incluso del actual", señaló el periodista Alberto Emaldi. "Pero lo que ocurre con esta causa es que no está llevada de forma regular. La ha tomado un juez que no es el natural que debió haber sido sorteado al igual que el fiscal y se persigue un fin político que está muy a las claras que es sacar de carrera, en caso de que quisiera presentarse, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner", agregó.

"Ante un grupo de empresarios el presidente Macri dijo que se está enfrentando una tormenta de frente, que va a haber mucha volatilidad y terminó cerrando la semana diciendo que la pobreza se va a incrementar, lo que da por tierra con lo que alguna vez manejó en la campaña de pobreza cero", subrayó Emaldi.

En el cierre, abordamos la temática del documental uruguayo 'Fe en la resistencia' que busca recoger lo que fue un proceso de movilización social, política y religiosa en la década de 1960 que brindó las bases a posiciones contrarias a las dictaduras de la región. Dialogamos con Nicolás Iglesias Schneider, director del proyecto.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.