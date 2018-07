Paraguay: decisión judicial expone una infamia histórica en masacre de Curuguaty

"La justicia paraguaya se pronunció tarde, pero finalmente se pronunció sobre este hecho. Es el triunfo de una larga lucha de muchas organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, progresistas y democráticas que condenaron esta barbaridad que fue cometida por el gran poder del dinero, del latifundio, de la agroexportación", sostuvo Ricardo Canese, parlamentario del Parlasur y secretario de relaciones internacionales del Frente Guasú de Paraguay.

"Quedó en evidencia que los campesinos no fueron los autores de los disparos. Ahora lo dice la Corte Suprema, nosotros lo dijimos durante seis años. Lo que correspondería es ver quiénes fueron los verdaderos autores de esos crímenes", agregó.

"No tengo pruebas pero creo que EEUU estuvo detrás del golpe de estado contra el gobierno democrático de Lugo. Lo que hubo fue un complot. Claro, la justicia no dice que los que asesinaron a los campesinos y policías fueron financiados seguramente por la CIA y por los sectores que después se beneficiaron", consideró. "No solamente buscaron condenar a estos 11 campesinos hoy puestos en libertad, sino que además consiguieron destituir a Fernando Lugo como presidente de la República porque justamente estaba ampliando los derechos sociales", sostuvo Canese.

"Vamos a exigir que se haga justicia, en primer lugar para los campesinos y en segundo lugar que haya garantías para que este proceso en Paraguay tienda hacia una democratización y no hacia un autoritarismo", señaló el parlamentario.

"También hemos denunciado y se ha hecho evidente el fraude gravísimo en la justicia electoral. Se difundieron en los medios, de parte de los mismos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, filtraciones grabadas que demuestran que el presidente electo Mario Abdo Benítez es totalmente ilegítimo", dijo Canese en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la polémica en torno al decreto que habilita en Argentina a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública. "Según el discurso del gobierno las FFAA se deben modernizar para acercarlas al siglo XXI. Las causas profundas que sustentan esta medida en verdad no son públicas. Desde mi punto de vista se busca un acercamiento entre EEUU y Argentina, básicamente una subordinación en materia de estrategia militar a los designios en el Cono Sur", consideró Alejandra Loucau, experta en política internacional, en guerras y conflictos armados. "Sabemos que México fue un ejemplo lamentable donde hay un involucramiento de las FFAA en numerosos crímenes, en tráfico de armas y una colaboración con agencias como la DEA", agregó.

"Se venía de un desguace del área de defensa de muchísimos años. Además, no se sabe qué va a pasar con el personal de las FFAA en esta reorganización que supuestamente tendría que haber. Este cambio de la ley no es para nada una cuestión cosmética", sostuvo Loucau.

En el cierre, conocemos más sobre el destaque que se hace a Uruguay en un nuevo reporte de la ONU como país líder en América Latina y el Caribe en materia de gobierno electrónico. Conversamos con el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento de Uruguay (AGESIC), José Clastornik.

