El éxito del Mundial de Rusia desarmó las campañas políticas de desprestigio

"Los europeos que, sobre todo al principio, habían estado recelosos de viajar a Rusia producto de toda esa campaña desinformativa y de mala imagen que habían propagado algunos medios occidentales, se animaron y fueron en gran número principalmente en los últimos días, con un marcado ascenso del número de hinchas británicos", indicó Montes.

"Lo que se había denigrado sobre la imagen de Rusia vinculado al tema de la homosexualidad en las calles o de cierto grado de autoritarismo policial, todo eso los propios periodistas cívicos lo fueron desestimando porque precisamente la imagen que se transmitió en el Mundial fue todo lo contrario", agregó.

© Sputnik / Alexandr Vilf El presidente de la FIFA confiesa estar enamorado de Rusia

"Sin duda todos los controles, el orden previo a los partidos, la seguridad, todo funcionó a las mil maravillas. Y el balance que hizo el presidente de la FIFA fue que hasta ahora ha sido el mejor mundial de la historia , que fue el gran objetivo que se planteó Putin", subrayó el analista. "Rusia necesitaba este mundial y lo ha aprovechado al máximo. Incluso significará una lección para el propio Trump con motivo de la organización del mundial de 2026", consideró Montes.

También fue consultado por la próxima cumbre entre los presidentes Putin y Trump en Finlandia. "Hay una serie de temas de interés, sobre todo para Rusia. En primer lugar, el intento de levantamiento de las sanciones comerciales por parte de la Unión Europea y EEUU a propósito de la crisis de Crimea y el sudeste ucraniano, lo cual lo veo bastante difícil", sostuvo.

"Y hay otros temas de agenda común que tienen que ver con el desarme nuclear, la crisis siria, la coordinación de esfuerzos en la guerra contra el terrorismo y el acuerdo nuclear respecto a Irán", dijo Montes en entrevista con Sputnik y radio M24.

© REUTERS / Andres Martinez Casares Embajada de EEUU emite "alerta de manifestación" en Haití con consejos a sus connacionales

Además en 'GPS Internacional', abordamos la situación en Haití tras las protestas que se han provocado tras el anuncio del Gobierno de realizar aumentos en el precio de los combustibles de acuerdo a las políticas de ajuste que exige el FMI. "Lo más triste de lo que está ocurriendo en Haití, es que la corrupción no permitió que gran parte de esa deuda que obliga a estos ajustes llegara a manos de los damnificados, ni del terremoto hace diez años ni del huracán Matthew", señaló Juan Raúl Ferreira, exdiplomático y periodista, quien fue jefe de la misión de OEA en las elecciones en ese país. "Creo que la comunidad internacional dijo: "ya tiene credencial democrática, las elecciones fueron limpias, no hubo fraude ni violencia en las urnas" entonces no nos ocupamos más de Haití", agregó.

"Sin renuncia del primer ministro no hay ningún camino a recorrer. Pero creer que con eso se solucionan los problemas, yo soy pesimista. Es impresionante ver a los padres de familia desocupados sentados con sus hijos con la barriga hinchada por el hambre ¿Qué ajuste se le puede pedir a esta gente?", consideró Ferreira.

En el cierre, repasamos todo lo que dejó el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, el análisis previo de la gran final entre Francia y Croacia, el balance de la participación de los equipos latinoamericanos y de la utilización novedosa del VAR, junto a Martín Franco, periodista deportivo de Televisión Nacional de Uruguay y columnista de la cadena ESPN.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.