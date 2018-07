Neuquén: la provincia argentina que despierta el interés de poderosos ejércitos

"Lo que estamos denunciando es que el Comando Sur de EEUU ha hecho una donación para que se construya una base "humanitaria" para situaciones de catástrofe. Hace no mucho tiempo, unos dos meses, vino una delegación de funcionarios y arquitectos con la idea de construirla. Todos desmienten que es de uso militar, pero hay una alerta en la población", sostuvo Cambio.

Más información: ¿Qué hay detrás de la base que construirá el Comando Sur cerca del yacimiento de Vaca Muerta en Argentina?

"Nosotros en el 2015 hicimos una manifestación de rechazo a unos 300 km de la capital de la provincia de Neuquén donde se instaló por parte de China una antena de gran alcance que depende del Departamento de Armas del Ejército de China. Se hizo una cesión de 200 hectáreas por 50 años, o sea que es un territorio que controla la embajada de China", agregó.

© REUTERS / Lucas Jackson La silenciosa invasión de Argentina

"Acá estamos parados sobre la formación Vaca Muerta que es la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo. Por lo tanto, hay muchos intereses que proteger y esa es la alerta que tenemos", explicó el dirigente. "No queremos ser campo de disputa de las potencias, que disputan los recursos del mundo, teniendo en cuenta que Argentina en primer lugar tiene una parte de su territorio ocupado por una base de la OTAN con los ingleses en las Malvinas. No podemos ser ingenuos en este mundo", añadió.

"Esta campaña recién ha comenzado. Tuvo un impacto importante porque fuimos muchas organizaciones las que participamos, con bastante repercusión mediática y sobre todo queremos una explicación del gobierno para saber de qué se trata efectivamente esto", dijo Cambio en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la situación política en Nicaragua que aumenta en tensión entre el Gobierno y los manifestantes ante la imposibilidad de lograr un acuerdo. "Nosotros somos un pueblo desarmado, no somos un partido político, somos movimientos sociales que estamos organizados para autodefender y hablar por las voces que no pueden hacerlo en este caso en el sector campesino", señaló Medardo Mairena, coordinador del movimiento campesino de Nicaragua y opositor al Gobierno. "Cuando vimos que una gran cantidad de militares y paramilitares irregulares que también andan con la policía empezaron con la brutal represión, nosotros decidimos empezar a hacer los famosos "tranques" que son una medida de protesta y a la vez la intención es que no pueden pasar los militares a agredir a los jóvenes", añadió.

"Hemos venido demandando en el sector campesino que sea derogada la ley 840 porque está totalmente por encima de nuestros derechos y de la Constitución política. Hicimos todo el procedimiento legal y se nos cerraron las puertas, la Asamblea Nacional se declaró incompetente y la Corte Suprema de Justicia falló contra nosotros", sostuvo Mairena.

Tema relacionado: OEA anuncia una sesión extraordinaria para examinar la situación en Nicaragua

En el cierre cultural, conocemos más sobre una iniciativa de la editorial Sudestada de Argentina que apunta a difundir biografías pensadas para niños sobre importantes líderes políticos, sociales y artistas de América Latina. Dialogamos con Vanessa Jalil, profesora de historia y colaboradora de esta colección.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.