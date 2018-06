Uruguay y Rusia: más que una relación bilateral, la llave de un acuerdo entre bloques regionales

"Nuestra misión a Rusia estuvo motivada en primer lugar por la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación para el Desarrollo Económico y Comercial entre ambas naciones. En este sentido pasamos revista a una serie de proyectos que hay en común y también exploramos posibilidades de emprender otros", señaló Bergamino. "Los principales productos uruguayos de ingreso al mercado ruso son la carne y los lácteos. A su vez Rusia actualmente ingresa al mercado uruguayo con abonos y fertilizantes, pero también mostró interés en hacerlo con maquinaria, equipamientos ferroviario y naviero, y se exploran mayores inversiones rusas en nuestro país", agregó.

"Tuvimos una extensa y muy amena reunión de consultas políticas con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia sobre la relación bilateral y también sobre los respectivos grupos regionales, Mercosur y Unión Euroasiática. En tal sentido establecimos una hoja de ruta para el próximo semestre con la presidencia pro témpore de Uruguay", subrayó.

"En la última cumbre del Mercosur tanto el presidente Vázquez como el canciller plantearon la necesidad y conveniencia de seguir explorando posibilidades de acercamiento con otros bloques regionales. Hay una larga negociación con la Unión Europea que esperamos se concrete bien pero no queremos perder el tiempo y no estamos dispuestos a firmar cualquier acuerdito", indicó el subsecretario de Exteriores. "Pero también hay otros bloques regionales. El mundo no termina en los Urales. Están la Unión Euroasiática y China que es un protagonista fundamental en el mundo actual", añadió.

"Está previsto que en el correr del segundo semestre del año haya una reunión Mercosur-Federación Rusa y también reuniones Mercosur-Unión Euroasiática. Y tal vez, si todo marcha bien, hacia fines de año en Montevideo en el marco de las actividades del Mercosur pueda firmarse un memorándum de entendimiento con la Unión Euroasiática. Es un objetivo que nos hemos planteado, tal vez un poco ambicioso, pero vamos a intentarlo", dijo Bergamino en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la realidad política en Honduras al cumplirse nueve años del golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009 y en el marco de la actual visita del vicepresidente de EEUU, Mike Pence , a la región centroamericana. Entrevistamos a Gerardo Torres, secretario de relaciones internacionales del Partido Libertad y Refundación de Honduras. "Las fuerzas armadas en coordinación con la embajada de EEUU y la oligarquía hondureña sacaron al presidente Zelaya porque un día como hoy el pueblo se disponía a hacer una consulta en la que se nos iba a preguntar si queríamos o no la creación de una Asamblea Nacional Constituyente y sabían que la mayoría de la población estaba a favor de una refundación de Honduras", consideró Torres.

"Hay que recordar que Honduras está controlado por un profundo cerco mediático en el que los medios de comunicación internacionales no reportan lo que pasa en el país de manera intencionada. Todas las cosas que los medios de derecha acusan en Venezuela y Nicaragua son cosas que pasan de manera mucho más profunda en Honduras", agregó.

"Los norteamericanos han demostrado que en Centroamérica no les interesa la democracia ni el desarrollo de los pueblos sino el control militar y el saqueo de nuestros recursos naturales. Ya no esperamos nada de la embajada de EEUU en Tegucigalpa", dijo Torres.

En el cierre cultural, destacamos el reconocimiento que recibió la Librería Mediática, un programa de televisión que habla sobre libros, con el premio nacional de periodismo en Venezuela que se otorgó al cumplirse los 200 años de la publicación del Correo del Orinoco fundado por Simón Bolívar. Dialogamos con sus conductores, Marialcira Matute e Isidoro Duarte.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.