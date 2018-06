Embajador argentino: "No va más lo de ser el granero del mundo"

"Creo que ambos países estamos de acuerdo en que el Mercosur es una herramienta que, a fuerza de ser sincero, no ha generado aun los beneficios esperados. Es una deuda de alguna manera. Pero tengo confianza y soy optimista que el Mercosur se constituya como un espacio realmente común que nos fortalezca frente al mundo", señaló Barletta.

"Argentina no viene de una historia reciente que haya sido la mejor. Considero que debemos superar los problemas financieros que tenemos. Por otro lado, están los aspectos estructurales que Argentina, y también Uruguay, deben resolver porque somos caros en términos de competitividad de cara al mundo dado que lamentablemente destruimos nuestros ferrocarriles y la logística es deficiente", agregó.

"La economía del conocimiento es incorporar valor agregado a productos primarios porque no podemos estar ambos países dependiendo del precio de la soja en Chicago o de que llueva más o menos. No va más lo de granero del mundo", afirmó el embajador. "Me parece politiquería barata estigmatizar al FMI. Si con el Fondo se logran buenos acuerdos bienvenidos sean, pero si están planteados desde una lógica inconveniente para los intereses del país, será malo", añadió.

"Tengo una sana envida del republicanismo que se vive en Uruguay donde hay una justicia independiente, un parlamento que realiza lo que debe hacer. Argentina tiene que volver a ser una república con poderes independientes con un frontal y decidido combate a la corrupción. Confío que lo vamos a lograr", dijo Barletta en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', el analista político Sergio Rodríguez Gelfenstein abordó la situación de Venezuela tras la reciente cumbre de la OEA, el ingreso de Colombia a la OTAN y el posible impacto de los procesos eleccionarios en la región. "Nuevamente EEUU no puede sacar la resolución para expulsar a Venezuela del sistema interamericano. En la OEA las decisiones se toman por consenso y se necesitan dos tercios que son 24 votos, lo cual no han podido conseguir a pesar de las brutales presiones que están recibiendo sobre todo los pequeños países del Caribe que reciben llamadas directas de las secretarías de Estado y de Comercio de EEUU con amenazas y chantajes", subrayó el analista.

"Colombia no queda ni en el norte ni está en el Océano Atlántico, lo cual significa que estamos ante una alianza geopolítica global que, así como está extendiendo sus raíces hacia la frontera con Rusia, también lo hace hacia el oeste. Colombia hace la misma función de portaviones que hace Israel en el Medio Oriente", puntualizó.

"Lo más grave de todo es que formaliza la posibilidad de la presencia de armas nucleares en territorio latinoamericano, lo cual está prohibido por el Tratado de Tlatelolco y por acuerdos del año 79 y más recientes tomadas en Unasur y Celac. Esta decisión es muy grave en términos del derecho internacional", dijo Rodríguez Gelfenstein.

