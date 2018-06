Argentina: "El experimento oligárquico está generando desabastecimiento y riesgo institucional"

"A los quince días de haber llegado al gobierno, el presidente Macri tomó la decisión de duplicar el precio de la comida. ¿Cómo lo hizo? Devaluó un 60% la moneda y sacó las retenciones que permiten disociar el precio internacional del local", recordó Moreno. "A partir de ahí se perdió poder adquisitivo de los ingresos populares, fundamentalmente del salario de los trabajadores, de los jubilados y los pensionados. Inmediatamente la economía se desplomó porque bajó considerablemente el consumo", agregó.

Más información: #MacriTips: el humor de los argentinos ante la suba de precios

"La otra decisión que tomaron fue poner a gastar al Estado en obra pública, acciones necesarias, pero sin financiamiento, por lo que se duplicó el déficit fiscal. Tanto el déficit fiscal como el externo han generado una situación terminal de este experimento económico y a esta altura también con mucho riesgo institucional", sostuvo Moreno.

"Yo no lo caracterizo como un experimento neoliberal sino oligárquico, de mil familias que son las propietarias de las grandes extensiones de tierra en Argentina que viven del alquiler de su tierra a pequeños y medianos productores que hacen los alimentos que come el pueblo argentino y también se exporta", subrayó el economista. "Hoy no hay crédito comercial y los negocios se están des-stockeando. Las cadenas de abastecimiento de Argentina se han deteriorado y se inició el desabastecimiento. ¿Cómo es la gobernanza de una sociedad donde no hay comida para su población?", añadió.

"Yo creo que lo de Brasil son temas endógenos que no van a ser trasladados en su influencia. En Brasil el desabastecimiento es por un tema de logística, pero en el caso de Argentina no, sino porque empieza a escasear la fabricación de la mercadería y por lo tanto su comercialización", dijo Moreno en entrevista con Sputnik y radio M24.

© AP Photo / Bebeto Matthews Alto Comisionado de DDHH de la ONU condena asesinato de periodistas en México

Además en 'GPS Internacional', abordamos la crítica situación de los crímenes contra periodistas en México, en el marco de una situación desbordada de violencia y en la recta final de la campaña electoral. "Además de los asesinatos se ha sofisticado la censura de diferentes maneras y por diferentes actores, en un ámbito totalmente contaminado de poderes fácticos y el poder formal, en una circunstancia muy complicada. Hay un riesgo inminente, los hechos y las cifras hablan, pero aquí se percibe una falta de gobierno", consideró Celeste Saénz, secretaria general del Club de Periodistas de México.

"Hay una entidad que es la Feadle, la fiscalía que tiene que ver con los delitos contra la libertad de expresión, que realmente es un elefante blanco, con nulos resultados prácticamente. Se da el mensaje que hay una absoluta impunidad", añadió.

Temas relacionados: La CNDH de México insta a investigar el asesinato de la periodista Alicia Díaz González

"Desde hace varios sexenios los recursos públicos se dan a los medios de comunicación de manera discrecional. Ahora se puso peor el asunto y se legalizó que la Secretaría de Gobernación de los recursos a discreción. Entonces en lugar de hacer algo por el bien de la libertad de expresión, los diputados no hacen absolutamente nada y cuando hacen generalmente es en detrimento del gremio", dijo Sáenz.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.