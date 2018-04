Opinión: "Estados Unidos sigue considerando a América Latina su patio trasero"

"Ha sido una reunión muy publicitada y un "globo que se pinchó" por varias causas. Una de ellas fue que el gobierno de EEUU no logró el consenso entre los países latinoamericanos para que saliera una resolución y sanciones colectivas contra Venezuela", señaló Aharonián.

"Es muy divertido que esta Cumbre que se llama "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción" se de justamente en un país en el que su presidente acaba de renunciar por un escándalo de corrupción, quien a su vez había indultado a un presidente anterior, Alberto Fujimori, sentenciado por corrupción y genocidio, y donde hoy sigue preso el expresidente Ollanta Humala y se pide la repatriación de otro, Alejandro Toledo", agregó.

"Ya anteriormente hubo una fracasada gira del entonces secretario de estado, Rex Tillerson. Creo que no es el mejor momento de EEUU con la región, sobre todo cuando está haciendo una ocupación militar de la frontera con México, está naufragando el TLCAN y los países centroamericanos están muy preocupados por la xenofobia contra los migrantes", consideró el analista. "No creo que haya un desinterés de EEUU en América Latina. EEUU va a seguir tratando de imponer sus condiciones y sigue considerando que éste es su patio trasero", añadió.

"Lo que necesita EEUU ante la arremetida de China, Rusia y los tratados de libre comercio con la Unión Europea, es que su patio trasero no deje de ser su lugar privilegiado para comerciar. Creo que existe un fuerte interés del capital internacional por recuperar América Latina como un espacio de acumulación y reserva", dijo Aharonián en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la realidad política argentina tras la polémica en torno a la intervención del principal partido opositor , el Partido Justicialista, y los primeros pasos de la carrera hacia la presidencia en el año 2019. "Sonó bastante extemporánea la decisión de la jueza Servini de Cubría, no porque no pudiera tomar una decisión de intervenir un partido ya que tiene el carácter electoral como jueza, sino por los argumentos que tienen más un sentido político", sostuvo el periodista Alberto Emaldi, exdirector de la agencia Télam. "Esto lo que pone en el tapete es una injerencia dentro de un partido político, que genera la posibilidad de divisiones internas con la idea de que no llegue a 2019 con una idea concreta para poder ser una alternativa al gobierno actual", añadió.

"Estamos viviendo un tiempo de "lawfare" que tiene que ver con la intromisión de la justicia en muchos asuntos de la vida política, una judicialización de la política, como lo sufrió Dilma Rousseff y luego Lula, y parece querer generarse también en Argentina. Lo cierto que este fallo se acerca mucho a la proscripción", dijo Emaldi.

En el cierre, conversamos con Magela Fuzatti, jefa de laboratorios digitales del Plan Ceibal de Uruguay, porque un grupo de estudiantes del liceo de Tala, en el departamento de Canelones (Uruguay), estará viajando para participar en una competencia internacional de Robótica en la ciudad de Houston, Texas (Estados Unidos).

