Dos "Frankenstein" del libre comercio buscan reinventarse en Chile y México

"Una de las características de este acuerdo TTP es que se ha negociado en el más absoluto secreto sin interés de que la sociedad se informe de los alcances de este tratado que insistentemente, en el caso chileno, la presidente Bachelet ha llevado adelante faltando 3 días para el término de su mandato", señaló Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile y coordinador del movimiento "No más AFP".

"Lo que preocupa es la pérdida de soberanía, que no es solamente un refrán, un discurso o un eslogan. Cuando uno observa cómo se refuerzan los derechos privados, por ejemplo para empresas farmacéuticas que prolongan los monopolios de las patentes en desventaja de los medicamentos, uno se pregunta cuál es verdaderamente el sentido de estos tratados", agregó.

"Se ha venido sufriendo de manera sistemática un desigual acceso a los bienes producidos por la tecnología, por la ciencia y la comunidad mundial. En consecuencia, es absolutamente razonable sospechar que detrás de este acuerdo quienes llevan adelante la iniciativa son las grandes trasnacionales que tienen intereses a su favor", sostuvo Mesina. "Una de las cláusulas importantes que plantea este acuerdo es que los propios Congresos van a tener impedimento o no van a contar con las facultades suficientes para modificar sus cláusulas. Muchos congresistas no tiene absolutamente idea de lo que se está negociando", añadió.

"No ha habido ningún contacto con los negociadores. Cuando mienten los que han llevado adelante la iniciativa del tratado, uno refuerza su desconfianza y sospecha", dijo Mesina en entrevista con Sputnik y radio M24.

"México está en una posición muy vulnerable porque es un país muy dependiente de EEUU. Cuando se firmó el TLCAN, los ciudadanos no fueron consultados. Y no dio resultados, fue un soberano fracaso después de más de tres décadas que trastocó la estructura del país porque la mayor parte de los campesinos de México tuvieron que emigrar y son refugiados económicos", consideró el analista geopolítico Alfredo Jalife-Rahme. "Lo que sí hay que decir, y me duele mucho hacerlo, es que yo desde el inicio al Tratado de Libre Comercio le llamé "TLCA bis" por Tratado de Libre Cocaína. Y no me equivoqué, porque visto en retrospectiva el primer ingreso hoy de México es el narcotráfico", agregó.

"Trump bajo este engaño de que levanta las tarifas a México y Canadá, es un chantaje porque a cambio exige a ambos países ceder en las negociaciones del TLCAN. ¿Qué más se puede ceder? EEUU ya se llevó el petróleo de México, obviamente junto con los anglosajones y el agua ya empezó a ser privatizada. La última fase sería privatizar el aire", ironizó.

"El candidato de Trump es José Antonio Meade y lo demostró en estos dos días que vino el yerno, que ha sido defenestrado en la Casa Blanca, que llegó a visitar tanto a Videgaray, que es el verdadero presidente de México, y luego a Peña Nieto que yo diría es el presidente simbólico", opinó Jalife-Rahme, quien además presentó su último libro titulado "Trump y el supremacismo blanco. Palestinización de los mexicanos".

