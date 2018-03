Los industriales y trabajadores del Mercosur: "no es tiempo de un acuerdo con la Unión Europea"

Las cámaras industriales y centrales sindicales del bloque han manifestado a los negociadores sus objeciones al tratado de libre comercio que busca concretarse. "La iniciativa surgió del Consejo Industrial del Mercosur. Empezó con un intercambio de emails e ideas hace unos quince días y se llegó a una declaración en conjunto donde cada país más o menos ponía su punto de vista", sostuvo el industrial Gabriel Murara.

"La cláusula de desarrollo industrial supone que tiene que ser un acuerdo equilibrado, porque las diferencias de desarrollo entre los bloques son muy importantes, y que los sectores que tengan más problemas de supervivencia, o sea los más perdedores, tengan plazos para readecuarse, transformarse y continuar activos en el nuevo escenario que se va a armar", agregó.

"Creo que Uruguay y gran parte de la región todavía no tiene condiciones para entrar en un acuerdo de igual a igual con la Unión Europea. Hoy en los hechos si uno va a las góndolas del supermercado ve productos españoles, alemanes o italianos que compiten pagando arancel. Entonces el tema de la desgravación arancelaria es de largo plazo porque hoy no tenemos condiciones de competitividad. Va a haber muchos sectores afectados por los costos internos", dijo Murara en entrevista con Sputnik y radio M24.

"Tanto la Confederación Europea de Sindicatos como la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur siempre estuvimos expectantes y pidiendo que se diera la participación de las organizaciones sociales y sobre todo a las que tienen que ver con la cuestión productiva en cada uno de los bloques", dijo por su parte el sindicalista Fernando Gambera.

"Nuestra principal y primera preocupación es que está a la vista que el tratado no prevé potenciar en el relacionamiento entre los dos bloques la institucionalidad que tenemos. En ambos hay instituciones como el Foro Económico y Social del Mercosur o el Consejo Económico y Social de Europa donde participa la sociedad civil", añadió. "Considerando las embestidas que hay contra los derechos de los trabajadores tanto en Francia o España como en Brasil y Argentina, para nosotros hay dos cuestiones fundamentales: el tratado no prevé ningún capítulo socio-laboral, a sabiendas de que varios países no tienen ratificados todos los convenios de la OIT; y no hay dónde denunciar la violación de derechos del trabajador y después hacer un seguimiento para que haya un fallo que tenga algún carácter vinculante", explicó Gambera.

"Es muy grave lo que está pasando porque como dice el canciller de Bolivia se desató una campaña mediática. Argentina desde que asumió Mauricio Macri viene manifestando, al estilo de Donald Trump, una campaña de rechazo al migrante. Insólitamente, porque somos producto en sí mismo de las migraciones", opinó Ramos.

"En Bolivia hay muy pocos argentinos y los que están deben ser de nivel terciario o haciendo negocios y es probable que no usen los hospitales públicos. A Evo Morales no le cuesta nada que los argentinos se atiendan en Bolivia", agregó. "Pero generó en los miles de bolivianos en Argentina una incomodidad porque a nivel popular se les dice "los atendemos gratis acá y en su país no atienden a los argentinos", un discurso muy cultural de rechazo al migrante", indicó Ramos.

