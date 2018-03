¿Qué temas se debatirán en la Conferencia Regional de la FAO en Jamaica?

La 35 Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) tendrá lugar en Montego Bay, Jamaica, del 5 al 8 de marzo.

"Hay principalmente tres temas a tratar. Uno es el del hambre y las pandemias de obesidad, es decir, la nutrición en general. El segundo es sobre los recursos naturales y por lo tanto de sostenibilidad de la producción. Y el tercero principalmente sobre el desarrollo rural", señaló Plata, ingeniero agrónomo y Oficial a cargo de la Representación de la FAO en Uruguay.

"El Cono Sur que es quizás la principal subregión exportadora de alimentos al mundo y tiene que incrementar esta producción pero en forma sostenible, sin arriesgar los recursos naturales de los que dispone para no comprometer el futuro de las siguientes generaciones", agregó.

"Uruguay puede aportar algunas cosas importantes: una es la experiencia, ya que está avanzando en forma muy importante en todo lo referente a la sostenibilidad de la producción, apoyado por la FAO en diferentes temas", subrayó Plata. "También en el tema de hambre Uruguay ha sido pionero en el tema de la alimentación escolar y ha logrado en forma muy responsable combatir el hambre pero en cambio tiene un importante desafío en el tema de la obesidad. Hemos medido a través de métodos de aproximación y en Uruguay mueren más personas por sobrepeso y obesidad que debido a la violencia", añadió.

"La cooperación Sur-Sur es un tema muy importante. No hay nada mejor, muchas veces, que la cooperación técnica entre pares y no de gente que viene de lugares remotos", destacó.

"La FAO se creó hace más de 70 años, en ese momento como una organización multilateral totalmente concentrada, primero en Quebec, luego en Roma. Paulatinamente fue descentralizándose y tiene ahora una oficina regional en Santiago Chile y representaciones en varios países", dijo Plata en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la situación política en Honduras donde continúan las protestas de la oposición y se ordenó la detención de una ex primera dama por supuesto caso de lavado de dinero. "Nosotros no reconocemos al gobierno de Hernández, porque no es el gobierno legítimo de Honduras y estamos en un proceso de insurrección pacífica. El gobierno pidió un diálogo, pero nosotros dijimos que no iríamos porque no lo reconocemos pero podemos hablar bajo tres condiciones: libertad inmediata de los 88 presos políticos, investigación de todos los aparatos del Estado vinculados con el asesinato de compañeros y que sea un diálogo con un árbitro externo", sostuvo Gerardo Torres, dirigente opositor del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de Honduras.

"El peor error político que pudo tener el Partido Nacional de Honduras fue haberse robado estas elecciones. Porque nosotros habíamos aceptado el camino de las urnas para parar el conflicto que se desencadenó en el país desde el 2009. Ellos al parar ese proceso democrático se pusieron a toda la ciudadanía en contra", añadió.

"Hace dos semanas el director de la Misión contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras de la OEA renunció y señaló que el secretario general Luis Almagro le estaba presionando para que parara la investigación en contra de Juan Orlando Hernández y su gobierno", advirtió Torres.

En el cierre, conocemos más sobre una campaña contra la violencia hacia los niños en los hogares llamada "Trato Bien" que promueve Unicef. Dialogamos con Lucía Vernazza, oficial de protección de Unicef Uruguay.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.