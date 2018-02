Ecuador: Lenín Moreno busca legitimarse y redefinir el rumbo

"La Revolución Ciudadana ganó entre 2007 y 2017 diez de los procesos electorales. El once también lo gano Alianza País con la elección de Lenín Moreno aunque con estrecho margen. Se creía que era una elección que daba continuidad pero eso se ha roto definitivamente en estos ocho meses", señaló Paz y Miño.

"De las siete preguntas, tres son las que más han inquietado. La número 2 sobre la no reelección indefinida, la 3 sobre reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la 6 sobre la derogación de la ley de plusvalía", añadió.

"La 3 es decisiva porque no se advierte que el trasfondo es llegar a cambiar varias instituciones que tienen enorme importancia. Es una intervención en una de las funciones del Estado con el propósito de crear una nueva relación de fuerzas institucionales a favor del nuevo gobierno", consideró el analista.

"He señalado en varios artículos que existe en Ecuador un ambiente político, ideológico, cultural, para "descorreizar" no solo al Estado sino a la sociedad misma. Todo lo que pueda oler a lo que fuera el gobierno anterior no está bien visto en este ambiente político", agregó. "Se ha producido una reacción sin duda alguna movilizada por sectores interesados para afectar al expresidente Correa que fue víctima de un ataque a su caravana felizmente sin situaciones que lamentar. Pero hay que imaginarse que hubiera pasado si se iba más lejos", dijo Paz y Miño en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', repasamos lo que fueron las repercusiones de las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, en el inicio de su gira por América Latina : por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. "Las aseveraciones de Tillerson están cargadas de historia, reafirmando la intención de apropiarse de nuestra región, que creo que es una continuidad histórica de los EEUU, que no se ha diferenciado ni con Obama ni con Bush", sostuvo Nicolás Canosa, director de relaciones internacional del Centro de Estudios Nuestroamericanos Chávez-Kirchner.

"Hay que enfatizar que Tillerson se dijo preocupado por la creciente influencia en términos económicos de China y de cooperación militar con Rusia. Esto vislumbra las tensiones a nivel mundial en cómo se distribuye el poder y en esta región también se reflejan esas tensiones", agregó.

"Cuando Tillerson dijo que "América Latina no necesita nuevos poderes imperiales en la región" hay que subrayar el "nuevos" porque pareciera que en la misma afirmación se asumen como un imperio", añadió. "Hay una estrategia de rodear tanto a Bolivia como a Venezuela que son quizás los bastiones del latinoamericanismo que se confronta con el panamericanismo", dijo Canosa.

En el cierre, conversamos con la mae Susana Andrade, presidenta de la Institución Federada Afroumbandista con motivo de la fiesta de Iemanjá, para conocer más sobre las tradiciones y la realidad de esta comunidad en Uruguay.

