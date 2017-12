La crisis del gobierno peruano pasa del Congreso a las calles

"Se ha generado una movilización social enorme en varias ciudades de Perú, no solamente en Lima. A pesar de que el indulto fue anunciado en la Nochebuena, la movilización fue inmediata por el movimiento antifujimorista, que había sido rearticulado por el propio presidente", indicó Bedoya. "Creo que la consigna en las calles es "fuera el gobierno". Se abre un escenario muy complejo de inestabilidad para las próximas semanas y meses. La crisis política está en su más alto nivel", agregó.

"Ha habido ruptura en las propias líneas del gobierno con renuncias. También en la bancada fujimorista hay reacomodos. Keiko Fujimori pierde el poder que tiene y lo cede a su padre y su hermano que son los ganadores de estas componendas y pactos de impunidad a propósito de la vacancia presidencial", señaló el periodista peruano.

"La movilización social también suma otras demandas que ya estaban presentes como por ejemplo la de los damnificados por las inundaciones del verano pasado que todavía no han visto las obras de reconstrucción de sus viviendas", subrayó. "En el aspecto económico, más allá de la apuesta a los proyectos mineros no hay un relanzamiento de la economía. Hay muchos problemas con la caída de los precios internacionales, una situación que nos acompaña hace mucho tiempo y no ha podido ser cambiada", dijo Bedoya en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

Además en 'GPS Internacional', conversamos con el periodista Beto Almeida quien analizó el conflicto político y diplomático entre Brasil-Venezuela y el panorama que se presenta en Brasil en vísperas del año electoral. "Es realmente una contradicción bastante fuerte. Se contraría un destino histórico que tienen estos dos países que tienen la misión de cooperar porque tienen fronteras, una vasta coincidencia cultural y varias complementaciones económicas", dijo Almeida sobre el conflicto diplomático.

"Basta recordar que cuando estaban Lula y Chávez en la presidencia de los países hubo un crecimiento de cinco veces el comercio bilateral con muchos acuerdos en las áreas energética, de educación, comercial y tecnológica", añadió.

"El año 2018 será muy electrizante. ¿Cómo podrá un juez condenar a Lula , el hombre más popular de Brasil, con acusaciones que no están cabalmente probadas? Incluso hay ministros de la Suprema Corte que han dicho que la situación es injusta", sostuvo. "En la operación Lava Jato los fiscales y los jueces tienen notoria y comprobada vinculación con el Departamento de Justicia de EEUU, que tiene interés en destruir la economía brasileña e impedir que Brasil pueda expandir su inmenso potencial para influir en la integración latinoamericana", destacó Almeida.

En el cierre, hablamos de fauna y ecología en América Latina. Conocemos más sobre el Atlas de las Aves Playeras que se ha presentado en Chile, junto a Diego Luna, representante en el Cono Sur de la Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.