Brasil: "Sectores golpistas buscan renuncia de Temer pero continuar reformas laborales"

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Las cuatro opciones para apartar a Temer de la presidencia de Brasil

"Después de doce meses del gobierno actual que sucedió de manera ilegítima a la presidenta Dilma, el gobierno de Michel Temer prácticamente llega a su fin. Hay un aislamiento completo, únicamente el partido que sostiene al gobierno es el PSDB de Fernando Henrique Cardoso pero fue seriamente afectado por las denuncias y su presidente nacional Aécio Neves fue apartado como senador por la justicia", consideró Miola.

"La red O Globo tuvo un papel determinante en la evolución del golpe en Brasil y sostiene ahora que el gobierno de Temer ha llegado a su fin. Se abre ahora el debate sobre las consecuencias. Los sectores identificados con el golpe sostienen que la salida es la elección de un sucesor en el ámbito del Congreso Nacional y la continuación de las reformas jubilatoria y laboral", añadió.

"Por otro lado las grandes movilizaciones en las calles sostienen la necesidad de elecciones directas ya, considerando que solamente a partir del sufragio de un nuevo programa se puede garantizar la estabilidad política y social y dar inicio a un proceso de reconstrucción de la economía", manifestó el analista.

Miola considera inaceptable y poco probable en estos momentos la opción de la intervención militar. "No hay un movimiento organizado que trate la opción de la intervención militar pero la situación evoluciona de manera muy crítica y empieza a haber diálogos muy preocupantes entre sectores conservadores del campo militar con sectores civiles", indicó. "Hoy yo no creo que haya posibilidad de una intervención militar en la solución de la crisis. Pero hay señales que no deberíamos despreciar", dijo Miola en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

© REUTERS/ Peter Nicholls Ecuador ratifica que continuará protección de Assange

Además en GPS Internacional, abordamos las últimas noticias sobre el ciberactivista Julian Assange que tras varios años de asilo en la embajada de Ecuador en Londres podría finalmente resolver su situación con la justicia sueca. "La cancillería ecuatoriana ha dicho oficialmente que se siente indignada por el hecho de que habiendo tenido razón de dar el asilo, no se justificó la persecución que se realizó contra Assange", señaló el historiador y analista ecuatoriano Juan Paz y Miño. "El presidente electo Lenín Moreno afirmó que continuará dando el asilo y la protección a Julian Assange, posición que contrasta de manera absoluta con la del candidato perdedor el banquero Guillermo Lasso que había sostenido que si llegaba a la presidencia iba a solicitar su salida", añadió.

"Hay conciencia extendida de que el Ecuador como país soberano podía obrar de la manera que lo hizo y también hay un respaldo a la posición de libertad de prensa que es la que Assange manifestaba cuando daba a conocer a través de Wikileaks los documentos secretos de cómo obra el imperio frente a nuestros países", dijo Paz y Miño.

En el cierre, conocemos más sobre el trabajo de la Confraternidad Carcelaria Internacional junto a su directora regional para Latinoamérica, Dorestela Medina Mendieta, que en las últimas horas estuvo reunida en Uruguay con altas autoridades de este gobierno.