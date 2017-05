Opinión: "En Francia se refleja el hartazgo del votante europeo en los partidos tradicionales"

© REUTERS/ Emmanuel Foudrot Los resultados de los sondeos a dos días de las elecciones en Francia

"El último debate entre los candidatos dejó frases destacadas por ejemplo cuando Le Pen dijo que "Francia será dominada por una mujer, ya sea yo o Angela Merkel" en clara alusión al proyecto europeísta de Macron", sostuvo Fernández, periodista uruguayo radicado en la ciudad de Viena, Austria. "Macron gana en las ciudades y entre los directivos franceses, mientras que Le Pen gana en el campo y entre los obreros. Esas son las dos Francia que se van a enfrentar y que parece ser va a tener a Emmanuel Macron como presidente", agregó.

"Las elecciones francesas son un nuevo reflejo del hartazgo que tiene el votante europeo en los partidos políticos tradicionales. Va a ser la primera vez que un presidente de Francia no pertenezca a los socialistas ni a los republicanos", señaló.

Fernández considera que el mapa político en Francia y en Europa también se juega importantes paradas en las parlamentarias francesas y alemanas de los próximos meses. "Dentro de un mes Francia va a tener elecciones legislativas y eso va a definir el mapa político. Quien sea presidente tiene la potestad de elegir al primer ministro pero resulta que estos dos partidos En Marcha y Frente Nacional no tienen o tienen muy pocos escaños en la Asamblea", indicó el periodista. "Todos los votos defensivos en Europa en algún momento deberían provocar un cambio de timón en las políticas europeas que no estarían funcionando o no serían del agrado de los votantes", dijo Fernández en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

© REUTERS/ Ruben Sprich La FIFA utilizará el videoarbitraje durante el Mundial de Rusia de 2018

Además en GPS Internacional, hacemos el seguimiento de los avances de la iniciativa binacional entre Argentina y Uruguay para ser sede conjunta del mundial de fútbol FIFA del año 2030. Hay una organización que se llama Iniciativa 2030 y Sputnik contactó al presidente de la misma, Alberto García Carmona. "Somos un grupo de empresarios que queremos representar a la sociedad civil y apoyar desde el punto de vista económico y organizativo, dando toda nuestra experiencia y acompañando a los organizadores naturales de este evento que son las confederaciones y los países", sostuvo García Carmona. "Cuando visitó Montevideo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nos dimos cuenta que había mucho interés de colegas empresarios y por eso seguimos en este camino", añadió. "Hay que imaginar que dentro de 13 años la tecnología habrá avanzado, los medios de comunicación van a cambiar y tenemos la posibilidad de soñar con estas perspectivas de largo plazo. También hay un desafío muy grande de infraestructuras para estar acordes con los tiempos que vienen", dijo García Carmona.

En el cierre, conocemos más sobre el Festival Internacional de Títeres "Yorugua 2017" que se llevará a cabo del 13 al 20 de mayo en Montevideo con la participación de elencos provenientes de Argentina, Brasil, China, Colombia, Francia y Venezuela, dialogando con su organizador y el fundador del grupo La loca compañía Jorge Irigoyen.