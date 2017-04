Dr. Rosinha: "Brasil sufre la más grave crisis de su historia contemporánea"

"Hay una crisis económica, política e institucional muy grave. No hay una estrategia de desarrollo interno ni tampoco de integración sudamericana", sostuvo Rosinha, ex Alto Representante General del Mercosur. "El gobierno actual (de Brasil) tiene una perspectiva de apoyo popular de menos del 6% y pierde día a día parlamentarios que lo apoyaban en el Congreso nacional", añadió.

"Los partidos de la derecha no tienen ningún líder nacional. Hay una muy baja credibilidad de los brasileños en los políticos", sostuvo.

Rosinha fue consultado sobre los desencuentros y problemas de funcionamiento que han evidenciado los bloques de integración en los últimos meses. "La de Venezuela es una crisis más grave que la nuestra porque es de confrontación política e ideológica en las calles, muy preocupante porque no se sabe cómo va a evolucionar todo esto", señaló el dirigente. "La mayoría de los países del Mercosur están de espaldas a Venezuela en un momento que deberían estar negociando diplomáticamente para solucionar este problema", agregó. "El Mercosur está paralizado, eso es verdad. Desde que dejé el cargo de Alto Representante General el 30 de enero hasta el momento no existe ninguna persona responsable e incluso se dice que no va a existir más", dijo Rosinha en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

Además en GPS Internacional, abordamos la situación del espectacular asalto en Ciudad del Este, Paraguay, que ha puesto nuevamente el foco sobre la cuestión del crimen organizado en este país y en el continente. El especialista en seguridad y geopolítica Miguel Ángel Barrios consultado por Sputnik ha descartado que se trate de una operación del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil. "No es el modus operandi de una banda criminal ya que siempre su jurisdicción fue San Pablo y alrededores. Esto fue una estructura organizacional, inteligentemente planificada, que tiene el modus operandi militar", opinó.

"El crimen organizado no maneja esta logística, al contrario, pretende ser invisible para tener éxito. Este hecho de película que ocurrió en Ciudad del Este implica un elevado grado de inteligencia y de complicidad interna. Me parece que se están buscando en forma anticipada y rápida de parte de la policía algunas respuestas equivocadas", dijo Barrios, coautor del libro "Geopolítica de la Seguridad".

En el cierre, conversamos con Fabiana Pedrini, líder de las Olimpíadas de Robótica y Programación del Plan Ceibal de Uruguay, quien acompañó al equipo de jóvenes de este país en el Mundial realizado en Estados Unidos donde se consagraron campeones novatos con un original proyecto vinculado al combate de la leptospriosis.