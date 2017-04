Venezuela: ¿puede generarse un escenario como el de Siria?

© REUTERS/ Christian Veron Diputado oficialista venezolano acusa a la juventud opositora de dirigir protestas

"La realidad latinoamericana es otra distinta a lo que sucede en Libia o Siria. No es que no pueda haber una invasión, pero no creo que la puedan hacer de la misma manera", opinó Valencia, profesora de la Universidad Central de Venezuela. "La injerencia y la invasión en América Latina tiene más que ver con lo paramilitar. Es decir con la infiltración de criminales al interior de la sociedad para desarticularla y descomponerla", añadió.

"Un vasto territorio de Venezuela no tiene conflicto, no hay terroristas en él. Han sido bien elegidos los lugares y cuándo explotan los hechos de violencia. Hay un cambio de estrategia, ahora están apareciendo de noche cuando se genera más terror", sostuvo la economista.

Los últimos días han estado marcados por importantes movilizaciones de partidarios del gobierno y la oposición, pero también se han reportado graves hechos de violencia organizada. "Están buscando que los chavistas respondan y no lo han logrado y eso los desespera", señaló Valencia. "La estrategia la hacen los tanques pensantes del imperio en el continente. Todas las maniobras se van descubriendo y al descubrirlas el pueblo aguanta. La contrarrevolución hace la vista gorda cuando se dan estos ataques", agregó Valencia en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

Además en GPS Internacional, abordamos la realidad en Colombia tras las trágicas inundaciones y avalanchas que azotaron varias localidades del país. "Se dio con construcciones hechas en zonas de riesgo, como las laderas de la ciudad de Manizales o en Mocoa con barrios en las rondas de los ríos muy caudalosos. Ya existían alertas tempranas y hubo caso omiso por parte de las autoridades. Ha sido desastroso para muchas familias", indicó el periodista René Ayala, coordinador de la Agencia Prensa Rural.

"Ha vuelto al debate que por culpa del clientelismo hay personas que no tienen la capacidad y el conocimiento para ocupar los lugares de dirección de organismos de prevención sino que se obedece más a deudas políticas", añadió.

También actualizamos la información y el análisis acerca del proceso de paz que se desarrolla entre el gobierno colombiano con las FARC y con el ELN. "Lo que hemos podido ver en el ejercicio de implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana es un incumplimiento absoluto y un recorte para el lado de la clase política del gobierno", opinó Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos en Colombia. Respecto a las negociaciones con el ELN, Quiroga sostuvo que "hay muchas expectativas de que este logre ser un proceso que supere los niveles de participación del Acuerdo de La Habana". Agregó que "Santos debería estar pensando cómo resolver los problemas de Colombia y no opinando sobre lo que sucede en Venezuela. Su actitud no contribuye a que esto mejore", sostuvo el activista.