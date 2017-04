Opinión: "La creación de la Unasur fue una vuelta de página histórica en la región"

© AFP 2017/ Rodrigo Buendia Consejo Suramericano de Unasur evalúa programas de seguridad ciudadana y justicia

"Cada uno de los Estados que conforman América del Sur se vieron durante muchísimos años como enemigos unos de otros. La hipótesis de conflicto de Argentina era con Brasil y Chile, de Ecuador con Perú y Colombia, etcétera", dijo Gullo, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y autor de varios libros sobre integración regional. "La Unasur implica un paradigma distinto. Tan grande el cambio que la organización puede ser conducida por líderes ideológicamente contrapuestos. Hay una idea de que este es un grupo de pueblos que pertenecen a una misma nación y la guerra entre hermanos debe ser evitada como de lugar", sostuvo el analista.

Gullo criticó la orientación actual de los principales gobiernos sudamericanos pero valoró el papel de la integración para el futuro.

"El camino de la Unasur es el único viable en un mundo que vive convulsionado y donde América del Sur puede ser el único lugar donde haya una isla de paz y progreso", señaló.

"La Organización de Estados Americanos (OEA) por otra parte fue la herramienta de los Estados Unidos para conseguir lo que ellos llamaban el panamericanismo. Nunca ha salido nada bueno de la OEA ni va a salir porque es la expresión política de la potencia hegemónica", añadió. "Tenemos las mejores condiciones hoy en el mundo para llevar adelante un proceso proteccionista sudamericano, que no sea criticado por la principal potencia en el mundo ya que ellos mismos lo llevan a cabo", opinó Gullo en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

© Sputnik/ Alexander Kryazhev El Gobierno de Uruguay asegura que yerba mate con cannabis no está habilitada para venta

Además en GPS Internacional, conversamos con la Dra. Raquel Peyraube, experta en cannabis medicinal , acerca de las regulaciones legales que existen en Uruguay y el mundo respecto a este producto. "En Uruguay a tres años y medio de haberse legalizado la marihuana no hay un solo producto en farmacias y la gente tiene que ir a comprar al mercado clandestino", señaló Peyraube, integrante de Monitor Cannabis Uruguay. "Hay un gran desfasaje porque hay gente que ya sabe que funciona y encuentra alivio en este producto pero cuando quieren hacerlo legalmente no lo consiguen. La ley uruguaya reconoce el uso medicinal pero hay un conflicto pues el Ministerio de Salud no ha sacado al cannabis medicinal de la lista uno de las categorías internacionales donde no le reconocen valor medicinal", añadió.

"En otros países como Alemania, Holanda, Estados Unidos y Canadá sin entrar en conflicto con las convenciones lo cambiaron de clasificación. A Uruguay han venido compañías muy serias a registrarse pero por las barreras e impedimentos se fueron. Para nosotros también era la oportunidad de tener una industria nacional no tradicional", dijo la experta.

En el cierre, repasamos la historia y significado regional y mundial de "La Cumparsita", el emblemático tango que cumple un siglo de vida, junto al presidente de la Academia del Tango del Uruguay, Ramiro Carámbula.