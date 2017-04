El gobierno paraguayo insiste con la aprobación de la enmienda constitucional que permita la reelección presidencial

© REUTERS/ Marcos Brindicci Opositores a reelección presidencial en Paraguay se ausentan de mesa de diálogo

Cartes convocó al diálogo a todos los sectores pero sin retirar el proyecto de enmienda constitucional por lo que no concurrieron los líderes de la oposición . Hubo dos encuentros y la próxima semana se volverán a reunir solo con los líderes afines al oficialismo, dijo González. Agregó que se busca alcanzar los votos en diputados para lograr concretar la enmienda, para luego llevar la moción a referéndum y habilitar a Horacio Cartes y Fernando Lugo a una reelección, lo que actualmente no está permitido. De todas formas aún no se sabe si este instrumento será vinculante o consultivo, dijo la periodista.

En GPS Internacional hablamos de la energía. Desde el 18 de abril se realizará en Montevideo – Uruguay el Encuentro Internacional de trabajadores de la energía. Gonzalo Castelgrande secretario de AUTE – Asociación de trabajadores de UTE, señaló que la energía no debe ser tomada como una mercancía con un fin de lucro, sino como un derecho de todos los ciudadanos y esto debe estar en manos del estado. "En Uruguay se ha dado en los últimos años un proceso de privatización muy grande, básicamente en lo que es la generación de energía eólica. Hoy el estado cuenta solo con el 11% de las energías renovables que se han instalado en el país y eso a futuro puede ser un gran problema como se vive hoy en Argentina", afirmó el dirigente a Sputnik y Radio Uruguay.

En otro tema, son 34 millones las personas que padecen hambre en América Latina. En el año 2009 se crearon los Frentes parlamentarios contra el hambre y están presentes en 17 países.

"Hoy en América Latina y Central hay 85 millones de niños que gozan del derecho de alimentarse en sus escuelas y eso es considerado para la región, especialmente para las zonas rurales, la mejor protección social", afirmó la diputada Berta Sanseverino del Frente Amplio de Uruguay.

Para fines de octubre se convocará el 8vo. Foro por el derecho a la alimentación que se realizará en Uruguay.

En el cierre conocemos el personaje creado por María Alejandra Morilla. SuperTanny es un super héroe que combate el bullying, teniendo como primer obstáculo que no puede caminar. Su objetivo es ayudar, "sabiendo que a veces se puede y a veces no tanto, pero siempre intentarlo es lo que vale la pena", dijo Morilla.