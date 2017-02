Opinión: "La Revolución ciudadana en Ecuador logró superar el modelo empresarial neoliberal"

"El ciclo de los gobiernos progresistas, que se inicia con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, en principio sigue vigente. Pero lo que ha acontecido ahora es gravísimo por dos razones: porque han golpeado a los gobiernos progresistas territorialmente y porque se está borrando todo lo que se había conquistado con gobiernos anteriores", recordó Paz y Miño.

"La Revolución ciudadana en Ecuador debe entenderse en términos sociológicos, histórico-políticos, no en los términos clásicos del marxismo. Esta no es una revolución proletaria, campesina o de alguna clase específica. Nació como una convergencia electoral de una serie de amplios sectores y particularmente del centro hacia la izquierda con los movimientos sociales", explicó.

Paz y Miño describió las diferentes etapas que atravesó el proceso de cambio que lidera el actual presidente Rafael Correa. "En 2008 y 2009 se dieron los primeros rompimientos con una élite de los movimientos sociales y con la vieja izquierda marxista tradicional, no con la izquierda en general ni con los movimientos sociales en general. De lo contrario no se entiende cómo hay diez procesos electorales en donde siempre triunfa la Revolución ciudadana con amplio apoyo de indígenas, trabajadores, estudiantes, maestros, etc. ", señaló. "En 2015 y 2016 la crisis económica provoca un reflujo en las posibilidades de la acción estatal por falta de liquidez. Hay que tomar en cuenta que Ecuador es un país dolarizado y por consiguiente no puede crear moneda propia. La apreciación del dólar, la caída de los precios del petróleo y los commodities agravaron las condiciones en el país", agregó. "Los tres grandes poderes enemigos de los gobiernos progresistas son la élite empresarial tradicional, que en cada uno de nuestros países se ve desbordada porque se anteponen los intereses nacionales a sus intereses particulares, las fuerzas imperialistas y una serie de medios de comunicación privados que se han convertido en el elemento ideológico fundamental", opinó Paz y Miño.

Además en GPS Internacional, abordamos la situación de los incendios en Chile que han azotado durante casi un mes una importante región del centro y sur de ese país y que ha movilizado de manera significativa la ayuda y cooperación desde diversas partes del mundo. "Las cifras empeoran lamentablemente. Hay en este momento 43 incendios activos, acabamos de superar la emergencia más grande pero todavía hay zonas muy delicadas. Al día de hoy las hectáreas afectadas son 600.000", indicó Tomas Reyes, director ejecutivo de América Solidaria Chile.

"La solidaridad es algo que se ha ido instalando en el corazón de los chilenos."

"Nosotros puntualmente no somos una ONG de respuesta de emergencia sino que nos preocupamos de la segunda etapa de la tragedia que es acompañar a la gente en los primeros procesos de reconstrucción", añadió Reyes en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

En el cierre, junto al periodista deportivo de Televisión Nacional de Uruguay, Martín Franco repasamos lo más importante de la etapa final del torneo de fútbol sudamericano sub 20 y analizamos los secretos del éxito del proceso de selecciones de Uruguay que lidera la competición juvenil.