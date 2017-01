Opinión: "El modelo de liderazgo del Estado en Bolivia merece destaque político y estudio académico"

"En nuestra larga historia hemos tenido gobiernos progresistas, populares, la mayor parte han sido de derecha. Pero aún los gobiernos progresistas y populares no cambiaron el contenido social del Estado, no se cambió la naturaleza del Estado por lo tanto de los propios poderes", señaló Móldiz. "En cambio en el año 2005 por primera vez en nuestra historia hay un desplazamiento del viejo bloque en el poder y la instalación de uno nuevo. El viejo bloque desde la burguesía comercial, agro industrial, minera, terrateniente o incluso de la burguesía burocrática de Estado administraba los intereses del Estado nacionalizado en el año 1952 pero no en beneficio del pueblo sino de los sectores oligárquicos", indicó el analista político boliviano.

Móldiz sostuvo que esta transformación ha permitido que Bolivia lidere los indicadores de crecimiento y de inversión social. "Ahora no es la burguesía administrando las empresas del Estado para beneficiarse de ellas o para transferir recursos hacia el sector privado. Es el pueblo en el poder político que recupera los recursos naturales, que son administrados por un Estado controlado por el pueblo", opinó. "Ante la crisis del capitalismo que arrastraba desde 2008, la mayor inversión no ha venido del sector privado y por eso las crisis que se daban en el capitalismo central terminaban afectando a los países del capitalismo periférico. Pero Bolivia no fue afectada como hubiera ocurrido con otro modelo sencillamente por el liderazgo y protagonismo del Estado", dijo Móldiz.

Además en GPS Internacional, abordamos el nuevo panorama que se abre al comercio internacional tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). "Estamos en un mundo donde Estados Unidos tiene la hegemonía militar, comunicacional, el predominio financiero pese a la crisis del 2008, universidades que influyen en la cultura y la ideología, pero desde el punto de vista comercial el primer exportador de bienes y productos manufacturados es China", advirtió Alberto Couriel, economista y ex senador por el Frente Amplio de Uruguay. "Vivimos una etapa del capitalismo donde lo financiero predomina sobre lo productivo, donde 86% son transacciones financieras y el 14% son productivas, donde los activos financieros hace 30 años eran el 29% del producto mundial y ahora son 12 veces el producto mundial", añadió el economista uruguayo.

"Cuando Trump rompe el Transpacífico eso favorece a China, porque era contra China que se hacía el Acuerdo. Por lo tanto, ahora China tiene la posibilidad de hacer algo parecido a su favor y en contra de Estados Unidos", dijo Couriel en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

En el cierre, junto a la gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, Silvana Bonsignore, conocemos sobre la participación de su país en una de las más importantes ferias de alimentos del mundo que tiene lugar en Moscú. También vamos a abordar la quinta edición del Festival Montevideo de las Artes junto al director de la Intendencia de Montevideo, Carlos Viana.